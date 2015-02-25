港府预测今年GDP增1-3% 新财年纾缓措施规模增至340亿港元（更新版）

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路透香港2月25日 - 香港政府周三称，预测2015年本地生产总值（GDP）增长1-3%，并提出新财年340亿港元纾缓措施连同预算案其他措施，较此前两个财年“派糖”略增甜度；同时将再发行不多于100亿港元通胀挂钩债券（IBOND）。

而2014年香港GDP则增长2.3%，虽略胜于此前预测的2.2%，但连续第三年低于过去10年3.9%的平均增幅；其中第四季GDP按年增2.2%，按季则增长0.4%。香港政府预测2016-19年间平均每年实质经济增长为3.5%，平均每年基本通胀率为3%。

“美国加息的不确定性增加，加上访港旅客消费力减低，削弱本地消费市道和投资意欲。鉴于内外种种挑战，预测2015年GDP增长1-3%。”财政司司长曾俊华在立法会宣读2015/16年度财政预算案时称。

他表示，预测今年的基本平均通胀率为3%，整体通胀率则为3.5%。他认为，国际商品价格在过去一年回软，输入通胀温和，近期零售市道转弱，加租压力相对较往年低。

香港政府公布，2014/15年度财政盈余为638亿港元，原来估计为盈余91亿港元，财政储备为8,195亿港元，除了因金融海啸影响令2008/09年度录得赤字外，政府自2009/10年度以来每年均录得财政盈余120-713亿港元不等。

曾俊华并预计，2015/16年度财政综合盈余为368亿港元，财政储备为8,563亿港元；而2020年3月底财政储备会有9,488亿港元，相当于GDP的33.6%。

他同时指出，香港政府推出的共计340亿港元的纾缓措施连同预算案其他措施，可为GDP提供1个百分点的提振作用。

曾俊华亦表示，2015/16财年卖地计划有29幅住宅用地，可供兴建1.6万个单位，其中16幅是新增用地。综合各个土地供应来源，预计可兴建1.9万个单位。

**下财年续派糖“增甜度”**

曾俊华在新一份预算案中宣布了涉资340亿港元的纾缓措施（俗称“派糖”），比此前两个财年的330亿和200亿港元略增“甜度”。

他提出的纾缓措施包括，建议宽免2014/15年75%薪俸税及个人入息课税，上限为2万港元；宽免2015/16年度首两季的差饷，以每户每季2,500港元为上限。

此外，香港政府称建议宽免2014/15年75%利得税，上限为2万港元；由2015/16年起将子女基本及额外免税额由7万港元增至10万港元。

同时，政府建议向领取综合社会保障援助(综援)、高龄津贴、长者生活津贴和伤残津贴人士发放额外津贴，额外开支为55亿港元；及为香港房委会和香港房屋协会出租单位的较低收入住户代缴一个月租金。

曾俊华并提到，长期的政治争拗，不单止阻碍政府施政，更会造成香港难以弥补的“内伤”。为避免占领行动对旅游、酒店、饮食、零售和运输等行业造成不同程度的影响，将推出豁免旅行社、酒店、食肆等半年牌照费用等短期支援措施。(完)

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(记者 梁慧仪/赵红梅/雷美珍; 审校 张喜良)

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