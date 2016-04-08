香港今年经济增长料减慢至1.8% 因消费开支放缓--恒生

路透香港4月8日 - 恒生银行(0011.HK)周五发表的报告称，预期香港今年的经济增长为1.8%，低于去年的2.4%；因消费开支放缓，意味对经济增长的贡献将较去年逊色。

该行发表的《香港经济月报》指出，近年香港的零售销售波幅较大，主要与旅客开支变动有关。在内地访港旅客上升的带动下，整体旅客人次由2009年的2,960万增逾一倍至2014年的6,080万。同期整体旅客消费开支更急增150%，由1,203.54亿港元升至3,007.92亿港元。据该行的计算显示，2014年计入零售销售的旅客消费开支，占整体零售销售额42%。

但过去一年，访港旅客数目出现负增长。增幅由2014年第四季的12.1% 降至去年第四季的负4.3%。同期零售销售量增长走势相若，由3.1% 跌至负3.9%。

报告称，虽然以零售销售来推测私人消费开支的走向并不全面，但旅客消费开支近年主导零售销售走向，故仍可以从零售销售数据当中，了解私人消费开支的走势。

耐用消费品销售增长于去年下半年显着放缓，由第二季的37.5%跌至第四季的3.6%。同期私人消费开支增长亦由6.2%，大幅下降至3.2%。踏入2016年，首两个月耐用消费品销售增长更跌至零以下，显示今年首季私人消费开支增长或进一步放慢。

报告指出，上述分析意味不论旅客或本地居民的消费同样减慢。虽然本地居民用于服务的开支同为私人消费开支的一部分，而且服务业的消费向来较商品的消费更为稳定，但值得注意的是，服务业的消费增长近期亦同样转差。去年第四季的增长仅为1.4%，为近四年以来的最低水平。

报告认为，环球经济前景不明朗及金融市场波动皆为消费意欲下降的主要原因。监于私人消费开支占本地生产总值约三分之二，消费减慢意味今年消费开支对经济增长的贡献或较去年逊色，故预期今年本港经济增长1.8%，低于去年的2.4%。（完）