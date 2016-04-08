香港今年经济增长料减慢至1.8% 因消费开支放缓--恒生

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月8日 - 恒生银行(0011.HK)周五发表的报告称，预期香港今年的经济增长为1.8%，低于去年的2.4%；因消费开支放缓，意味对经济增长的贡献将较去年逊色。
该行发表的《香港经济月报》指出，近年香港的零售销售波幅较大，主要与旅客开支变动有关。在内地访港旅客上升的带动下，整体旅客人次由2009年的2,960万增逾一倍至2014年的6,080万。同期整体旅客消费开支更急增150%，由1,203.54亿港元升至3,007.92亿港元。据该行的计算显示，2014年计入零售销售的旅客消费开支，占整体零售销售额42%。
但过去一年，访港旅客数目出现负增长。增幅由2014年第四季的12.1% 降至去年第四季的负4.3%。同期零售销售量增长走势相若，由3.1% 跌至负3.9%。
报告称，虽然以零售销售来推测私人消费开支的走向并不全面，但旅客消费开支近年主导零售销售走向，故仍可以从零售销售数据当中，了解私人消费开支的走势。
耐用消费品销售增长于去年下半年显着放缓，由第二季的37.5%跌至第四季的3.6%。同期私人消费开支增长亦由6.2%，大幅下降至3.2%。踏入2016年，首两个月耐用消费品销售增长更跌至零以下，显示今年首季私人消费开支增长或进一步放慢。
报告指出，上述分析意味不论旅客或本地居民的消费同样减慢。虽然本地居民用于服务的开支同为私人消费开支的一部分，而且服务业的消费向来较商品的消费更为稳定，但值得注意的是，服务业的消费增长近期亦同样转差。去年第四季的增长仅为1.4%，为近四年以来的最低水平。
报告认为，环球经济前景不明朗及金融市场波动皆为消费意欲下降的主要原因。监于私人消费开支占本地生产总值约三分之二，消费减慢意味今年消费开支对经济增长的贡献或较去年逊色，故预期今年本港经济增长1.8%，低于去年的2.4%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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