香港新地郭氏兄弟及前高官许仕仁贪污案延至1月底提讯

* 郭氏兄弟和许仕仁涉贪污案今午再度提堂

* 法官将案件押後至明年1月底再提讯

* 新地加强管理团队,股价收复"出事"前失地

路透香港10月12日电---香港主要地产商--新鸿基地产(0016.HK)联席主席郭炳江、郭炳联及前政务司司长许仕仁等周五下午到法院,就涉嫌贪污案再度提堂,案件并将押後至明年1月25日再提讯,让控方有更多时间搜证.

新地执行董事陈钜源、郭炳江、郭炳联、许仕仁等下午抵达港岛东区法院,各人抵达时被在场大批记者包围,但未有回应提问.

香港廉政公署於3月底展开行动,先後拘捕了九名人士,并於7月中正式起诉前政务司司长许仕仁、郭炳江、郭炳联、陈钜源和港交所(0388.HK)前高层关雄生共五人,指他们涉嫌贪污及公职人员行为失当等罪名.其中曾担任新地顾问的许仕仁被指涉嫌收受郭氏兄弟等人约3,500万港元利益.有关贪污的指控并不涉及新地本身.

各人获准以原来条件继续保释,至明年1月再出庭.

至于此前被捕的新地非执行董事郭炳湘则未在这次的起诉名单中.郭炳湘是郭炳江和郭炳联的胞兄.

在新地负责掌管财务及法律部门的郭炳联,曾多次重申自己和二哥郭炳江并没做错事,他在7月中首次提堂後,更矢言要"还我清白".

这宗贪污案轰动本地政商界,因郭氏兄弟掌控的新地为本地大蓝筹,一直以来以良好企业管治为投资界称颂,新地郭家在福布斯香港富豪榜中排行第二.而现年64岁的许仕仁则是历来被廉署检控的最高级政府官员.

新地高管自卷入贪污案以来,股价於5月中曾跌至85.3港元,为去年10月以来的低点.但随着郭氏兄弟被廉署正式起诉,而案件并没涉及新地失当行为,加上新地积极强化管理层,又委任两名分别负责售楼和工程两大主要业务范畴的老臣子雷霆和黄植荣担任新设的副董事总经理职位,逐渐挽回市场信心,新地股价亦走强.

截至周四止新地股价较郭氏兄弟被正式起诉前累计升14%,优於大盘恒生指数.HSI同期一成的涨幅.

新鸿基金融证券策略师苏沛丰表示,新地股价目前已收复郭氏兄弟"出事"前之失地,因市场经过多月来已逐渐消化有关消息,但未来股价仍可能会受事件的发展所影响.

"目前的股价尚未反映事件的风险,要视乎案件如何发展,若有不利发展,相信股价会调整."苏沛丰说.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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