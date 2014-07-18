下半年香港H股将小幅上涨 新经济板块可跑赢大市--瑞银

路透香港7月18日 - 投行瑞银称，下半年的投资建议为追求增长而非政策刺激，预期香港整体H股市场将呈小幅上涨，而新经济板块如IT、医疗、汽车、新能源及环保等可跑赢大市。

瑞银H股策略分析师陆文杰在媒体电话会议中称，预计下半年H股整体将有5-10%升幅，但新经济板块可能会跑赢大市，绝对收益在15%。

他说，“新兴经济行业的股指在今年3、4月份这一轮板块轮动之后已经变得比较合理，而且他们的成本现在非常明确，盈利不是来自于政府的大订单，而是千千万万的消费者，只要这些企业不断地推出高品质、有创意的新产品和新商业模式，我们认为消费者绝对愿意买单的。”

他并称，从整体H股市场的股指来看，旧经济板块目前的市盈率7倍，新经济是22倍，所以新经济贵一些，但是旧经济今年的盈利增长预计只有5%，新经济有25%，所以瑞银还是对新经济行业的股价表现更为看好。

“从H股市场投资者的偏好来看，虽然目前来自欧美的一些配置型资金仍然短期偏好低股指的一些旧的经济板块，但是香港、新加坡、中国大陆的很多机构对新经济的信心迅速的在恢复，从6月份新上市的一批医疗、互联网、环保的这些中小盘股的出色表现就可以看的出来。”他说。

瑞银并建议，避开政策推动型的一些旧经济行业如钢铁、水泥、银行、建筑机械，因为该行不认为刺激政策能够令到盈利明显上升。在旧经济板块当中，瑞银唯一看好的是和国企改革相关的一些企业，这些国企股票比民企股票平均便宜40%，而且对于有改革潜力的公司，盈利上升空间较大。

今年二季度以来中国政府逐渐加大了微刺激力度，股市也出现了主要朝向价值股轮动，包括蓝筹、银行、通信和能源公司在H股市场都有明显的一轮反弹。不过陆文杰认为，依靠刺激政策是有点危险的，因为最近公布的经济数据都已有改善，接下来政府是会继续加大还是缩小刺激力度，令投资者难以预测。即使政府想加大刺激力度，地方政府负债累累且国内融资成本不低，再刺激下去只会加大潜在信用崩溃的危险。

他并指出，即使货币政策放松，对企业的盈利状况并没有明显的帮助，因为央行对银行间市场注入很多流动性，银行间市场7天的回购利率从去年12月份10%的高点降到目前只有3.5%左右，也就是说银行去跟别的银行借钱成本明显下降，但是企业向银行借钱，去年年底是7.2%左右的平均利率，现在是7.3%。

“利率还升高，一方面是由于信贷违约风险并没有被完全消除，另一方也因为商业银行面临的问题现在有余额宝此类的现金管理产品，他们本身获得存款就越来越困难，所以不愿意提供比较便宜的贷款。”他说。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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