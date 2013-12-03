香港停止深圳三鸡场活鸡进口

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透香港12月3日 -继香港发现首宗H7N9禽流感病例后，香港政府周一晚间宣布，停止深圳三个鸡场的活鸡进口。感染者曾经前往深圳并屠宰活鸡。
该名感染者为现年36岁的印尼佣工，居住在香港新界西部的屯门区。她于11月21日开始出现病征，现在已入院治疗，情况危殆。同时，与患者居家接触者亦有四名人士出现轻微病征，已进行相关检测。
香港食物及卫生局局长高永文在昨日深夜召开的记者会上表示，目前只有一宗病例，尚不能确认人传人的风险有多高。但由于感染者曾赴深圳，病史清晰，可能是一桩输入病例。
高永文表示，暂停深圳三个注册供港活鸡场的活鸡供港，是一项预防性措施。待卫生防护中心了解可能的感染源头后，将与内地相关部门商讨是否有必要进一步防疫。
中国首例H7N9病例今年3月在上海出现，根据中国疾病预防控制中数据(here)，至8月底共有134例确认病例，死亡25人，分布在12省市。广东省惠州亦有一例。（完）
(记者 李珊珊; 审校 曾祥进)
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