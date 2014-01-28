香港扑杀家禽 暂停活禽进口

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透香港1月28日（记者 Alice Woodhouse） -香港周二开始扑杀2万只家禽并暂停从大陆进口活禽21天，此前一批来自广东省的活鸡被发现含有H7N9禽流感病毒。
香港当局还下令关闭发现禽流感的批发市场21天至2月18日，以对该市场进行消毒及清洗。禁止本地农场的活禽供应市场。
香港食物及卫生局局长高永文在一份声明中称，渔农自然护理署官员将对所有当地活禽农场进行检查，并收集更多样本进行检测，确保当地农场不受H7禽流感影响。
世界卫生组织称，H7N9禽流感在禽类之间传播，目前人感染H7N9禽流感的病例并未显示持续的人传人证据。
香港两名感染H7N9禽流感的患者已经死亡，还有一名患者正在接受治疗。三人都是在前往深圳时感染的H7N9禽流感。
香港卫生署称，去年3月爆发的H7N9禽流感在大陆、台湾和香港等地已经至少感染了240人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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