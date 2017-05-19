红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，料8月公布详情

恒指公司于过去数月就有关优化国企指数之建议，谘询了多个类别的市场人士。在所收集的意见中，大多数回应均支持扩大国企指数的成份股范畴，加入红筹股及民营企业于该指数内。恒指公司将根据公司的业务覆盖范围以界定民营企业。