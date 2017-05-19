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中国财经 | 2017年 5月 19日 星期五 18:42 BJT

红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，料8月公布详情

路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数.HSCE，预计今年8月公布详情。

恒指公司于过去数月就有关优化国企指数之建议，谘询了多个类别的市场人士。在所收集的意见中，大多数回应均支持扩大国企指数的成份股范畴，加入红筹股及民营企业于该指数内。恒指公司将根据公司的业务覆盖范围以界定民营企业。

现时香港主要红筹股包括中国移动(0941.HK)、中海油(0883.HK)、中国海外发展(0688.HK)等等。

恒指公司表示，现正研究其他关于实施方式的详情，包括加入红筹股及民营企业的合适数目，挑选红筹股及民营企业的合适准则，以及如何实施变动以减低可能对市场的潜在影响。

另外，恒指公司公布恒生指数系列季度检讨结果，恒生指数.HSI以及国企指数均没有变动。（完）

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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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