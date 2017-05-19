红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数，料8月公布详情

二季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数系数上升--人行调查
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透香港5月19日 - 编制香港股市指数的恒生指数有限公司周五称，决定将红筹股及民营企业将加入恒生中国企业指数.HSCE，预计今年8月公布详情。
恒指公司于过去数月就有关优化国企指数之建议，谘询了多个类别的市场人士。在所收集的意见中，大多数回应均支持扩大国企指数的成份股范畴，加入红筹股及民营企业于该指数内。恒指公司将根据公司的业务覆盖范围以界定民营企业。
现时香港主要红筹股包括中国移动(0941.HK)、中海油(0883.HK)、中国海外发展(0688.HK)等等。
恒指公司表示，现正研究其他关于实施方式的详情，包括加入红筹股及民营企业的合适数目，挑选红筹股及民营企业的合适准则，以及如何实施变动以减低可能对市场的潜在影响。
另外，恒指公司公布恒生指数系列季度检讨结果，恒生指数.HSI以及国企指数均没有变动。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京6月20日 - 中国央行周二公布季度问卷调查报告显示，二季度企业家信心指数为65.4%，比上季提高3.9个百分点；企业家宏观经济热度指数为34%，比上季提高2.7个百分点，其中，34.4%的企业家认为宏观经济“偏冷”，63.4%认为“正常”。
路透6月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:10时，1港元=0.87625人民币)
路透北京6月20日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，窄幅震荡，明晟MSCI纳入A股决定前整体走势平稳，新能源汽车和苹果产业链概念股领涨。近期央行一系列动作逐渐打消投资者对MPA考核因素的担忧，流动性预期出现改善，市场风险偏好有所提升，大盘有望保持震荡向上走势。