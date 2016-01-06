香港卫生署称深圳一名感染H5N6禽流感的女子上周死亡

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透香港1月6日 - 香港卫生署周三称，深圳一名女子感染H5N6禽流感住院几天后死亡。
这名女子26岁，上周死亡。
卫生署发言人称，已在连接深圳的各口岸和机场执行疾病预防及控制措施，备有红外线热像仪对入境人士进行体温监测。
香港卫生署还称，1月1日接获广东省卫计委通报肇庆一名40岁女子感染H5N6禽流感，情况危重。
香港食物环境卫生署发言人表示，香港政府未禁止从内地进口禽类。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。