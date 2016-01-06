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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 18:47 BJT

香港卫生署称深圳一名感染H5N6禽流感的女子上周死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月6日 - 香港卫生署周三称，深圳一名女子感染H5N6禽流感住院几天后死亡。

这名女子26岁，上周死亡。

卫生署发言人称，已在连接深圳的各口岸和机场执行疾病预防及控制措施，备有红外线热像仪对入境人士进行体温监测。

香港卫生署还称，1月1日接获广东省卫计委通报肇庆一名40岁女子感染H5N6禽流感，情况危重。

香港食物环境卫生署发言人表示，香港政府未禁止从内地进口禽类。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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