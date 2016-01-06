香港卫生署称深圳一名感染H5N6禽流感的女子上周死亡

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月6日 - 香港卫生署周三称，深圳一名女子感染H5N6禽流感住院几天后死亡。
这名女子26岁，上周死亡。
卫生署发言人称，已在连接深圳的各口岸和机场执行疾病预防及控制措施，备有红外线热像仪对入境人士进行体温监测。
香港卫生署还称，1月1日接获广东省卫计委通报肇庆一名40岁女子感染H5N6禽流感，情况危重。
香港食物环境卫生署发言人表示，香港政府未禁止从内地进口禽类。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。