香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港

路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。

中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，前者随即在同日宣布参选3月下旬举行的行政长官选举。

请辞逾月才获批准的曾俊华，在宣布参选的记者会上甫开场便说，＂我等了今天很久。＂

他在参选宣言中表示，＂一国两制＂及＂正在迎接伟大民族复兴的祖国＂，可以令到香港变得更好。

＂可惜目前有种种阻碍香港发展的负能量，例如一些非友即敌的心态，一些非黑即白的主张，深深地割裂了我们的社会。这种局面不单止阻碍政府施政，使到一些有益民生的政策不能够落实，更加使到整个社会弥漫着一股怨气和怒火。＂曾俊华说。

14岁跟随父母移民到美国纽约的曾俊华，在1982年带着家人回流香港，并加入政府工作。他表示，34年前中英两国就香港前途问题展开谈判，当时社会上人心惶惶，很多人看不懂香港的未来，有人甚至考虑移民。而今天，移民又成为香港的话题。

他表示，在美国的经历使其明白到，社会问题不可能一天解决，更加不可能以少数人的努力，就可以实现理想社会。要达成这个梦想，必须有很多站在不同岗位、抱着不同信念的人，以及整个政府，一起以最大的善意，以最宽容的态度，一步一步处理社会上不同的问题。

近年来，香港的政治争抝日增，社会气氛愈趋紧张和走向对立。为争取真正普选而激起的群众运动，导致2014年9月展开长达79日的＂占领运动＂的出现，香港社会严重内耗，＂自决思潮＂亦逐渐扩散。

曾俊华表示，今天那些极少数是非不分，妄言要搞＂港独＂的人，其实他们根本不晓得香港是甚么，因为中国从来就是港人身份认同的核心，真正的香港从不狭隘自恋，从不故步自封。拥抱国家，面向世界，才是真正伟大的香港，一个更好的香港。

对于另一竞逐特首宝座的参选人林郑月娥，曾俊华表示，他与林郑月娥是多年的同事，对方是认真努力的公务员，但两人工作范畴不同，难以比较。

林郑月娥日前在参选宣言中表示，参加行政长官选举，是因为她热爱这个城市，关心700万人的福祉，并愿意继续带领17万公务员，服务市民。

此前退休法官胡国兴以及新民党主席叶刘淑仪已先后公布有意参加特首选举，连同林郑月娥以及曾俊华，目前预期将有四人出战。

行政长官选举提名期在2月14日展开，并须获得至少150位选委会提名方合资格＂出闸＂。然后在3月26日的特首选举单一轮投票中取得超过600张，即过半数选委的有效选票方可当选。而在上一届特首选举中，梁振英以略多于半数即689票，击败当时的竞选对手前政务司司长唐英年，当选香港特区第四任行政长官。（完）