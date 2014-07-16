《星岛日报》：沉稳搭桥 凝聚普选特首共识

(7月16日社评)

行政长官梁振英向全国人大常委会委员长张德江提交报告，正式启动香港政制发展五部曲的第一部。政府总结公众谘询的报告，调子比较温和，避免为近日炽烈的政治对峙气氛火上加油，保留了日后缩窄各方分歧的回旋空间，以便政府在中央和香港人民之间发挥沟通缓和的桥梁作用。

社会共识是希望在2017年市民能够一人一票选出特首，主要争议在于特首出选门槛高低。《基本法》规定特首候选人要获提名委员会提名，泛民担心提委会把关太严，形成政治筛选，因而提出各式各样提名方案，当中以激进派坚持的公民提名抢尽风头，由于公民提名不符合《基本法》，恐难以落实。

尽管如此，政府今次发表的报告，仍然避免「一锤定音」否决公民提名，提及法律专业团体指出公民提名不符合《基本法》规定时，表明仍然有「不少」市民认为应该包括公民提名元素。

政府承认现时社会在政制问题上有分歧，部分立场更是南辕北辙。在这种气氛下，早前中央官员设法与民主派直接沟通，都困难重重。现在政府愿意担当桥梁角色，做民主派与中央之间的缓冲，能否做出成绩，视乎政府与泛民阵营内立场较温和人士如何互动，酝酿出一个可以成为泛民阵营主流的理性务实方案。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。