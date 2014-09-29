金管局称保持港元汇率稳定 有需要会向银行体系提供流动资金

中国严查国企和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私--中纪委
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透香港9月29日 - 香港金融管理局周一表示，因应港岛中区及其他地区出现的公共秩序情况，该局联同受影响的银行已启动应变预案，而今天银行同业市场会正常运作，货币发行局机制亦会如常运作，保持港元汇率稳定。金管局会按现有机制，在有需要时向银行体系提供流动资金支持。
香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。
金管局发出声明称，已启动应变预案，以维持银行体系核心功能的正常运作。本港的支付系统，包括港元、美元、欧元和人民币的即时支付结算系统(RTGS)，以及债务工具中央结算系统(CMU)均会正常运作。
此外，截至今早7时，有17间银行的29个营业网点受到影响，会暂时关闭，直至另行通告。渣打(2888.HK)、中银香港(2388.HK)、恒生银行(0011.HK)等均已发出通知部份分行服务受影响。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
路透北京4月24日 - 中国蚂蚁金服周一表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)。