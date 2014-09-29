金管局称保持港元汇率稳定 有需要会向银行体系提供流动资金

路透香港9月29日 - 香港金融管理局周一表示，因应港岛中区及其他地区出现的公共秩序情况，该局联同受影响的银行已启动应变预案，而今天银行同业市场会正常运作，货币发行局机制亦会如常运作，保持港元汇率稳定。金管局会按现有机制，在有需要时向银行体系提供流动资金支持。

香港＂占领中环＂运动于周日凌晨展开，大批参与示威者聚集于金钟至中环一带，警方周日傍晚开始先后多次施放催泪弹驱赶人群，但目前港九多处有大批市民聚集并占据道路，港岛多条主要道路封闭，亦有多条巴士路线需要改道。

金管局发出声明称，已启动应变预案，以维持银行体系核心功能的正常运作。本港的支付系统，包括港元、美元、欧元和人民币的即时支付结算系统(RTGS)，以及债务工具中央结算系统(CMU)均会正常运作。

此外，截至今早7时，有17间银行的29个营业网点受到影响，会暂时关闭，直至另行通告。渣打(2888.HK)、中银香港(2388.HK)、恒生银行(0011.HK)等均已发出通知部份分行服务受影响。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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