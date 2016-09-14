年底前香港住宅楼价有望再升5% 倘加息影响亦不大--戴德梁行

路透香港9月14日 - 国际物业顾问--戴德梁行周三称，估计由目前到年底香港住宅楼价将再有5%的升幅，连同今年以来的升幅，即全年楼价上升一成；即使美国有机会加息，料对楼价影响不会太大。

香港住宅楼价自今年4月止跌后，近期反弹力度渐见加快，且出现价量齐升情况。戴德梁行大中华区策略发展顾问部主管陶汝鸿在发布会上表示，今年初住宅成交极低，累积需求于近月释放，对楼价起支持作用。

＂即使美国有加息的风险，但估计加幅不大，所以短期本地低息环境仍然存在。＂他称。

此外，陶汝鸿相信，即使香港优惠利率（P）跟随上调，但银行之间对按揭贷款的竞争很大，所以实际按揭利率亦未必会跟随P同步上调。

今年2月香港住宅成交曾跌至仅1,807宗的有纪录以来新低，且出现一手成交比例高于二手的罕见情况。但8月份住宅成交回升至5,821宗，而二手成交比例也回升至七成以上的合理水平。

陶汝鸿表示，未来中小型住宅楼价表现将继续跑赢大型单位，因目前主要由用家主市场，购买力正在释放。他并指，倘若今年全年楼价反弹一成，较去年9月的历史高位仍低3-5%，但相信未来仍有机会会突破去年9月的高位，但时间点则难以预测。

在物业投资市场方面，戴德梁行香港投资及顾问服务部董事叶健均表示，估计第三季1亿港元以上的大额成交宗数达60宗，投资者仍垂青于豪宅及写字楼两大物业类别。季内海外及中资资金占成交额比例分别23%及34%，他指这与外围资金充裕，且英国脱欧公投后，资金流入比较稳的市场，以及港元与美元挂钩，令香港物业投资市场成为这些海外/中资资金的避风港。（完）