香港楼价今年跌幅料收窄 内地市场亦可望改善--美银美林

路透香港7月11日 - 投行美银美林周五表示，基于美国债息未有如预期上升，因此对今年全年香港住宅楼价预测也由年初的下跌10%减半至跌5%；至于中国房地产市场也因开发商减价和政策放松支持销售回升，料可支持下半年内房股反弹。

美银美林中港房地产研究主管魏志鸿在记者会称，今年初时原对香港楼价较为看淡，因担心美国可能加息会推高美国10年期债券息率，而这数字与香港的住宅租金收益率走向颇为一致。

＂下半年楼价upside risk（上升风险）较大，主要因为息率，假如10年期债息维持于现时2.5-2.6%水平，房地产价格很难下跌。＂他说。

除了利率因素，一手住宅楼盘以贴近二手价水平开售，未有对二手市场构成预期冲击，也是导致该行对楼市看法改观的原因。

魏志鸿分析，这可能与一手新盘供应集中于某几个地区如新界的元朗、荃湾、将军澳等，这些地区的二手楼价可能受压，但其他新供应较少的地区，二手楼价则较坚挺。

差饷物业估价署稍早公布的楼价指数显示，5月份整体私人住宅楼价按月升幅加快，而且指数亦突破了去年8月的高位再创新高。而反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL），今年上半年的楼价上涨近1.8%。

在中国市场方面，美银美林预期经过去年的畅旺后，今年住宅楼市将价量齐跌，但市场只是放慢而非崩溃。该行亦相信中央政府对楼市可能允许一些供应过剩的城市放松调控政策。

魏志鸿称，由于市场气氛差，不少有意置业人士暂时不入市，等候开发商减价，而近期已看到开发商减价刺激销售的情况，故料这一股压抑需求可望于下半年释放。

＂我们相信大部份的上市开发商将可以完成今年的销售目标，只要他们上半年能完成全年四成的目标便可以了。＂他说。

魏志鸿并预期，内地房地产市场的供求关系将会逐渐改善，因为今年首五个月的新开工量按年下跌两成，且土地供应亦减少。

该行估计今年全年全国的房地产销售量将按年下跌5%，均价亦跌5%，而上市内房股的市占率料可增加，销售额相信亦可有10-20%增长。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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