香港二手楼价连升19周后回落 楼市将进入反覆期--中原地产

路透香港6月23日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周下跌0.48%，为该指数连升19周后首次下跌，预示楼市将进入反覆期。

反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报159.12点，为历史次高；前一周为159.88点。周内只有CCL（大型单位）录得升幅，连续三周创历史新高，但升幅轻微，按周仅升0.01点。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，CCL连升19周后首次录得跌幅，是连续17周创历史新高后正常回软，并不是楼市转势向下的讯号，相信CCL升穿160点前，楼市会进入反覆期，但楼价反覆向上或是反覆横行仍有待观察，CCL继续以160点为短期目标。

今天公布的数据是根据6月12日至18日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中约八成的交易是在5月29日至6月4日签临时买卖合约。（完）