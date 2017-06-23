香港二手楼价连升19周后回落 楼市将进入反覆期--中原地产

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透香港6月23日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周下跌0.48%，为该指数连升19周后首次下跌，预示楼市将进入反覆期。
反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报159.12点，为历史次高；前一周为159.88点。周内只有CCL（大型单位）录得升幅，连续三周创历史新高，但升幅轻微，按周仅升0.01点。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，CCL连升19周后首次录得跌幅，是连续17周创历史新高后正常回软，并不是楼市转势向下的讯号，相信CCL升穿160点前，楼市会进入反覆期，但楼价反覆向上或是反覆横行仍有待观察，CCL继续以160点为短期目标。
今天公布的数据是根据6月12日至18日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中约八成的交易是在5月29日至6月4日签临时买卖合约。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。