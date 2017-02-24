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中国财经 | 2017年 2月 24日 星期五 16:59 BJT

香港二手楼价指数按周升0.62%创新高 新一轮升浪展开--中原地产

路透香港2月24日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.62%，创历史新高，比2015年9月的高位高出0.56%；大型屋苑及中小型单位分类指数齐创新高，料楼市新一轮升浪随即开始。

反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报147.74点，前一周为146.83点。大型屋苑领先指数CCL Mass、CCL(中小型单位)均创历史新高。

大型单位楼价亦逐渐迈向新高，CCL(大型单位)指数较历史高位只相差0.55%。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，九龙、港岛、新界西及新界东等四区指数＂三升一跌＂（新界东按周下跌）情况，在三星期内出现两次，楼价上升的趋势明确，新一轮升浪开始。

今天公布的数据是根据2月13日至19日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾七成的交易是在1月30日至2月5日签临时买卖合约，即12月15日美国加息后第八周的楼市市况，及为新春长假期后首周。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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