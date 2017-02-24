香港二手楼价指数按周升0.62%创新高 新一轮升浪展开--中原地产

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月24日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.62%，创历史新高，比2015年9月的高位高出0.56%；大型屋苑及中小型单位分类指数齐创新高，料楼市新一轮升浪随即开始。
反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报147.74点，前一周为146.83点。大型屋苑领先指数CCL Mass、CCL(中小型单位)均创历史新高。
大型单位楼价亦逐渐迈向新高，CCL(大型单位)指数较历史高位只相差0.55%。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，九龙、港岛、新界西及新界东等四区指数＂三升一跌＂（新界东按周下跌）情况，在三星期内出现两次，楼价上升的趋势明确，新一轮升浪开始。
今天公布的数据是根据2月13日至19日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾七成的交易是在1月30日至2月5日签临时买卖合约，即12月15日美国加息后第八周的楼市市况，及为新春长假期后首周。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。