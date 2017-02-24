香港二手楼价指数按周升0.62%创新高 新一轮升浪展开--中原地产

反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报147.74点，前一周为146.83点。大型屋苑领先指数CCL Mass、CCL(中小型单位)均创历史新高。

今天公布的数据是根据2月13日至19日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有逾七成的交易是在1月30日至2月5日签临时买卖合约，即12月15日美国加息后第八周的楼市市况，及为新春长假期后首周。（完）