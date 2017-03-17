香港二手楼价连四周创新高 新地王诞生利好后市--中原地产

路透香港3月17日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.48%，连续四周创新高；随着此前鸭脷洲新地王的诞生，利好港岛区楼价再创新高，料未来升势持续，并将继续带领大市上升。

反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报149.38点，前一周为148.67点。由四周前升市起计四区楼价指数，其中港岛区楼价累积升4.08%，新界西升3.21%、新界东升2.88%，九龙则跌1.03%。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，鸭脷洲地王诞生，利好港岛楼价再创新高。港岛区紧接有多块土地以高价售出，料港岛楼价升势持续，继续带领大市上升。

上月24日，一幅位于港岛南区鸭脷洲的住宅土地以约168.56亿港元，由中资发展商龙光地产(3380.HK)及合景泰富(1813.HK)合组财团中标，远超市场预期；以总价计更打破了保持20年的港岛小西湾土地的成交纪录，成为香港新住宅地王。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%，香港金管局周四即跟随加息，但本地银行则维持最优惠利率（P）不变，意味着影响楼市的按揭成本暂时不变。

黄良昇表示，对于美国加息市场早已有心理准备，楼价不会因此下跌；加上加息反映经济前景乐观，利好楼价走势，相信楼价升势将会持续。

今天公布的数据是根据3月6日至12日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中八成的交易是在2月20日至26日签临时买卖合约。（完）