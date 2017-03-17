香港二手楼价连四周创新高 新地王诞生利好后市--中原地产

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透香港3月17日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.48%，连续四周创新高；随着此前鸭脷洲新地王的诞生，利好港岛区楼价再创新高，料未来升势持续，并将继续带领大市上升。
反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报149.38点，前一周为148.67点。由四周前升市起计四区楼价指数，其中港岛区楼价累积升4.08%，新界西升3.21%、新界东升2.88%，九龙则跌1.03%。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，鸭脷洲地王诞生，利好港岛楼价再创新高。港岛区紧接有多块土地以高价售出，料港岛楼价升势持续，继续带领大市上升。
上月24日，一幅位于港岛南区鸭脷洲的住宅土地以约168.56亿港元，由中资发展商龙光地产(3380.HK)及合景泰富(1813.HK)合组财团中标，远超市场预期；以总价计更打破了保持20年的港岛小西湾土地的成交纪录，成为香港新住宅地王。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%，香港金管局周四即跟随加息，但本地银行则维持最优惠利率（P）不变，意味着影响楼市的按揭成本暂时不变。
黄良昇表示，对于美国加息市场早已有心理准备，楼价不会因此下跌；加上加息反映经济前景乐观，利好楼价走势，相信楼价升势将会持续。
今天公布的数据是根据3月6日至12日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中八成的交易是在2月20日至26日签临时买卖合约。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。