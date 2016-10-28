未来三、四年香港潜在私人住宅供应维持9.3万个的纪录高位--政府

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至第三季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季持平于9.3万个，未有再刷出新高。
今年7-9月第三季的私人住宅落成量为3,300个，比第二季5,600个减41%，按年则增近18%；期内施工量为2,900个，按季持平%，按年则跌17%。货尾单位（即已落成但未售出单位）则连续四个季度维持于6,000个水平。
综合而言，未来三至四年潜在供应量维持在6月末9.3万个的有纪录最高水平，即每年平均供应量可达至少2.325万个，这较政府此前预测2016/17年度供应土地可建1.92万个住宅，以及根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标1.8万个为高。
香港楼市经历半年的调整后，近月楼价逐渐反弹，分析师料第四季住宅楼价将会重回去年9月的历史高位。与此同时政府亦继续保持稳定的土地供应，10-12月供地料可建4,600个住宅单位，估计今年4-12月的本财政年度首三季度供应量达全年目标87%。（完）
浏览细节，请点选(here)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。