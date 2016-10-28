未来三、四年香港潜在私人住宅供应维持9.3万个的纪录高位--政府

路透香港10月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至第三季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季持平于9.3万个，未有再刷出新高。

今年7-9月第三季的私人住宅落成量为3,300个，比第二季5,600个减41%，按年则增近18%；期内施工量为2,900个，按季持平%，按年则跌17%。货尾单位（即已落成但未售出单位）则连续四个季度维持于6,000个水平。

综合而言，未来三至四年潜在供应量维持在6月末9.3万个的有纪录最高水平，即每年平均供应量可达至少2.325万个，这较政府此前预测2016/17年度供应土地可建1.92万个住宅，以及根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标1.8万个为高。

香港楼市经历半年的调整后，近月楼价逐渐反弹，分析师料第四季住宅楼价将会重回去年9月的历史高位。与此同时政府亦继续保持稳定的土地供应，10-12月供地料可建4,600个住宅单位，估计今年4-12月的本财政年度首三季度供应量达全年目标87%。（完）

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