未来三、四年香港潜在私人住宅供应维持纪录高位 现见顶迹象（更新版）

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路透香港10月28日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至第三季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季持平于9.3万个，未有再刷出新高。分析指，私人住宅新供应已出现见顶迹象，倘楼市需求持续畅旺，未来总供应量将会稳定下来。

今年7-9月第三季的私人住宅落成量为3,300个，比第二季5,600个减41%，按年则增近18%；期内施工量为2,900个，按季持平%，按年则跌17%。货尾单位（即已落成但未售出单位）则连续四个季度维持于6,000个水平。期内新屋楼花销售1.2万个，创历史新高，按季增加三分之一。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，新屋楼花销售已连续七个季度高企于1万个左右的水平，反映楼市需求殷切，同时发展商亦积极推售楼花，以配合市场。

综合而言，未来三至四年潜在供应量维持在6月末9.3万个的有纪录最高水平，即每年平均供应量可达至少2.325万个，这较政府此前预测2016/17年度供应土地可建1.92万个住宅，以及根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标1.8万个为高。

黄良昇称，未来四至五年，私人住宅新供应已经出现见顶迹象，该数字已连续三个季度高企于9.2-9.3万个水平。只要楼市需求继续畅旺，未来总供应的数字应该稳定下来。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，近年政府积极推出住宅用地，以历史数据分析，本港市场应可吸纳未来供应。他指出，值得留意是供应以中小型单位为主，户型偏小。虽然这是迎合市场购买力，但香港对中大型单位（如三房）有一定需求，只是现时楼价水平非一般市民可负担。

香港楼市经历半年的调整后，近月楼价逐渐反弹，分析师料第四季住宅楼价将会重回去年9月的历史高位。与此同时政府亦继续保持稳定的土地供应，10-12月供地料可建4,600个住宅单位，估计今年4-12月的本财政年度首三季度供应量达全年目标87%。（完）

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