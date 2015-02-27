如再推楼市措施将会＂快和狠＂--香港财政司司长

路透香港2月27日 - 香港住宅楼价屡创新高，财政司司长曾俊华在最近发表的新一年度财政预算案中亦未有再对楼市措施＂加辣＂，令市场暂时舒一口气。他周五出席一电台节目时再重申，如果有需要会毫不犹豫推出适当措施令楼市平稳发展，而且出手会＂快和狠＂。

曾俊华表示，政府正密切留意楼市的情况，如果有需要的话，不会犹豫推出适当措施希望令楼市平稳发展，同一时间更重要的是保持金融体系的安全。

＂如果要出措施时，好像过去几次，都是快和狠。到时你们会知。＂他没有评论再推措施的时间点及针对范围。

住宅楼市去年第二季起转趋活跃，加上政府5月时微调其中一项楼市＂辣招＂--双倍从价印花税，略为延长退回税款差额的时间，此举对一手住宅买家尤为利好，楼价持续上升，去年全年楼价累计升13%。

政府财金官员不时公开表示关注楼价情况，并表示有需要时会再推措施，但曾俊华在周三发表的预算案中亦只重申这讲法，而没有再对措施＂加辣＂。会计界及地产界评论预算案对纾缓市民住屋压力的相关措施着墨不多。中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰指出，没有坏消息已是好消息，料将激发犹豫不决的准买家，于预算案后加快决定，引发另一波小阳春。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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