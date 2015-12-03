香港市民认为未来两年楼价看跌比例创新高--调查

路透香港12月3日 - 花旗银行周四发表的一项调查显示，香港市民对楼价走势的看法出现逆转，对未来两年楼价看跌的比例高于看涨，为六个季度来首见，且该比例亦是有纪录以来新高。

花旗银行今天发表最新一次的＂2015香港市民置业意向调查＂显示，认为楼价在未来两年下跌的受访者比例达52%，而认为会上升的为30%，为六个季度以来楼市看法首次出现逆转。

此外，认为现时不是置业好时机的受访者比例亦是纪录以来高位，达74%。对上两次该数值达74%，分别在2013年初及2015年初，当时为金管局推出逆周期措施收紧按揭贷款前后。

＂美国快将加息并非影响市民对楼价看法的单一因素。中国及环球市场气氛欠佳，加上香港楼价亦已持续上升了一段时间。＂花旗银行环球个人银行服务零售银行业务主管林智刚在发布会上称。

外界普遍预计美联储将在12月15-16日会议上升息，倘加息将是美国近10年来首次上调利率。由于港元与美元挂钩，届时香港利率料将跟随上升。

林智刚预期，即使美国本月加息，下一次再加息可能会在明年中，未必会令楼市马上转势。

花旗银行的调查指出，虽然楼市受多方因素影响，但市民置业的兴趣近年多在14-16%之间，最后的调查数值为15%，比前一季12%略高。不过，市民的置业能力则在减弱，认为有足够资金作为供楼的受访者比例由去年的27%降至今年的26%，而认为有足够资金作首期的比例则时平于20%。该行估计，这可为楼市带来约8.2万名潜在买家。

调查亦发现，逾七成市民希望楼价下跌，当中包括已持有物业的人士。林智刚指出，这反映市民的换楼及置业投资意欲仍然很高。

另外，随着楼价不断走高，愈来愈少受访者认为以400万港元以下可购买到理想的物业，这比例逐年递减，由2012年的81%降至2015年55%。过半数非业主并认为，未来10年买楼无望。

花旗银行这项调查由2010年起每个季度进行，每季访问500名以上年龄21-60岁的香港市民，由香港大学社会科学研究中心以随机抽样电话访问形式进行。（完）