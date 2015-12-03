香港市民认为未来两年楼价看跌比例创新高--调查

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月3日 - 花旗银行周四发表的一项调查显示，香港市民对楼价走势的看法出现逆转，对未来两年楼价看跌的比例高于看涨，为六个季度来首见，且该比例亦是有纪录以来新高。
花旗银行今天发表最新一次的＂2015香港市民置业意向调查＂显示，认为楼价在未来两年下跌的受访者比例达52%，而认为会上升的为30%，为六个季度以来楼市看法首次出现逆转。
此外，认为现时不是置业好时机的受访者比例亦是纪录以来高位，达74%。对上两次该数值达74%，分别在2013年初及2015年初，当时为金管局推出逆周期措施收紧按揭贷款前后。
＂美国快将加息并非影响市民对楼价看法的单一因素。中国及环球市场气氛欠佳，加上香港楼价亦已持续上升了一段时间。＂花旗银行环球个人银行服务零售银行业务主管林智刚在发布会上称。
外界普遍预计美联储将在12月15-16日会议上升息，倘加息将是美国近10年来首次上调利率。由于港元与美元挂钩，届时香港利率料将跟随上升。
林智刚预期，即使美国本月加息，下一次再加息可能会在明年中，未必会令楼市马上转势。
花旗银行的调查指出，虽然楼市受多方因素影响，但市民置业的兴趣近年多在14-16%之间，最后的调查数值为15%，比前一季12%略高。不过，市民的置业能力则在减弱，认为有足够资金作为供楼的受访者比例由去年的27%降至今年的26%，而认为有足够资金作首期的比例则时平于20%。该行估计，这可为楼市带来约8.2万名潜在买家。
调查亦发现，逾七成市民希望楼价下跌，当中包括已持有物业的人士。林智刚指出，这反映市民的换楼及置业投资意欲仍然很高。
另外，随着楼价不断走高，愈来愈少受访者认为以400万港元以下可购买到理想的物业，这比例逐年递减，由2012年的81%降至2015年55%。过半数非业主并认为，未来10年买楼无望。
花旗银行这项调查由2010年起每个季度进行，每季访问500名以上年龄21-60岁的香港市民，由香港大学社会科学研究中心以随机抽样电话访问形式进行。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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