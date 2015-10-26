美国未来升息能力有限 对香港楼市影响不会太大--中银香港

路透香港10月26日 - 中银香港(2388.HK)高级经济研究员卓亮周一表示，相信美国本周宣布加息的可能性基本上不存在，他估计明年首季加息的机会较大；但监于美国已错过加息最理想的时间，其加息窗口已在收窄。

卓亮在电话会议中并表示，考虑到美国未来加息的幅度有限及步伐将会温和，料这对香港楼市的负面影响力不会太大，倘明年楼市出现调整，相信跌幅可控制在单位数内。

＂这次所谓加息周期很难真正成形，因为美国经济表现不太理想，是战后最弱的一次复苏。＂卓亮说。

他指出，美国自金融海啸后复苏已持续76个月，高于其战后扩张期平均的58.4个月，但现时仍维持零利率，在美国是史无前例的。这亦削弱了其经济自我调节的能力，往后加息的能力有限。

此外，卓亮指美国的制造业数据，无论制造业贸易销售或工厂新订单，按年同比分别录得连续八个月和10个月萎缩，这些指标通常在衰退期才会出现转弱。

＂不是说（美国经济）会很快衰退，但这风险在未来一、两年都不能忽视。＂他称。

虽然外界曾广泛预期美国9月开始升息，但中国经济放缓及股市重挫，令美联储推迟行动。及至最近，欧洲央行考虑进一步降息或扩大购债等刺激举措，亦令美联储将不得不考虑美欧之间货币政策差异扩大的利弊。

卓亮认为，美国12月加息的机会率有可能比市场估算更低，因假如欧洲进行量宽而美国加息，则美元升值压力会很大，这不是美联储想见到的情况。所以他相信，12月加息机会亦不太高，即使加亦只会是象征式。

由于港元与美元挂钩，香港亦已多年维持超低利率，加上住宅供应紧绌以及内地及海外资金流入，刺激香港住宅楼市自2009年起连年上升。这逼使香港政府及金管局推出多轮楼市措施压抑楼市。

不过，从近期本地物业代理的二手住宅成交数字显示，楼市气氛似有转弱，＂长升长有＂的楼价开始出现轻微回调。

卓亮表示，现时楼价对家庭收入比例超过15倍，属历史最高水平，令业主的负担能力恶化，因此未必能继续吸收新的供应。

不过，由于利率只是影响本地楼市的其中一项主要因素，现时二手住宅业主持货能力仍很强，失业率亦极低，几乎全民就业，料即使楼价回调，明年的跌幅亦不会超过双位数字。（完）