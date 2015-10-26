美国未来升息能力有限 对香港楼市影响不会太大--中银香港

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月26日 - 中银香港(2388.HK)高级经济研究员卓亮周一表示，相信美国本周宣布加息的可能性基本上不存在，他估计明年首季加息的机会较大；但监于美国已错过加息最理想的时间，其加息窗口已在收窄。
卓亮在电话会议中并表示，考虑到美国未来加息的幅度有限及步伐将会温和，料这对香港楼市的负面影响力不会太大，倘明年楼市出现调整，相信跌幅可控制在单位数内。
＂这次所谓加息周期很难真正成形，因为美国经济表现不太理想，是战后最弱的一次复苏。＂卓亮说。
他指出，美国自金融海啸后复苏已持续76个月，高于其战后扩张期平均的58.4个月，但现时仍维持零利率，在美国是史无前例的。这亦削弱了其经济自我调节的能力，往后加息的能力有限。
此外，卓亮指美国的制造业数据，无论制造业贸易销售或工厂新订单，按年同比分别录得连续八个月和10个月萎缩，这些指标通常在衰退期才会出现转弱。
＂不是说（美国经济）会很快衰退，但这风险在未来一、两年都不能忽视。＂他称。
虽然外界曾广泛预期美国9月开始升息，但中国经济放缓及股市重挫，令美联储推迟行动。及至最近，欧洲央行考虑进一步降息或扩大购债等刺激举措，亦令美联储将不得不考虑美欧之间货币政策差异扩大的利弊。
卓亮认为，美国12月加息的机会率有可能比市场估算更低，因假如欧洲进行量宽而美国加息，则美元升值压力会很大，这不是美联储想见到的情况。所以他相信，12月加息机会亦不太高，即使加亦只会是象征式。
由于港元与美元挂钩，香港亦已多年维持超低利率，加上住宅供应紧绌以及内地及海外资金流入，刺激香港住宅楼市自2009年起连年上升。这逼使香港政府及金管局推出多轮楼市措施压抑楼市。
不过，从近期本地物业代理的二手住宅成交数字显示，楼市气氛似有转弱，＂长升长有＂的楼价开始出现轻微回调。
卓亮表示，现时楼价对家庭收入比例超过15倍，属历史最高水平，令业主的负担能力恶化，因此未必能继续吸收新的供应。
不过，由于利率只是影响本地楼市的其中一项主要因素，现时二手住宅业主持货能力仍很强，失业率亦极低，几乎全民就业，料即使楼价回调，明年的跌幅亦不会超过双位数字。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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