香港9月私人住宅楼价虽续攀新高 惟增速降至半年来最低

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月6日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，9月全港私人住宅楼价按月升0.23%，虽然续创新高但增速进一步放缓，为半年以来最慢。
香港住宅楼价已连续18个月没出现下跌，但政府公布的数字有所滞后。据物业代理的二手住宅楼价指数，最近三周二手楼价连续下跌，且已回到约15周前的水平。
本地住宅楼价自去年4月以来持续向上，9月楼价再升0.23%，但比8月0.39%的升幅放缓，亦是继3月份楼价按年零升幅后，涨幅最低的一个月。
此外，过去由小型单位带领楼价上升的情况似有改变，A、B及C类中小型单位（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米及70-99.9平方米）按月升0.23%；D、E类大型单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）楼价按月升0.39%。
租金升势亦见减速，9月份整体私人住宅租金按月升0.28%，较8月的0.86%明显下降。其中面积最小及面积最大的A及E类住宅租金升幅最大，分别按月涨0.52%及0.55%。B、C类单位租金按月只升0.1%及0.13%，D类单位租金持平上月。
综合今年首九个月，整体楼价升9.9%，租金则累计涨6.5%。
楼价升幅放慢，本地住宅供应未来亦将逐渐增加，加上美国加息只是早晚问题，稍早政府财金官员等已警告楼市风险正上升。金管局总裁陈德霖周一在立法会简报会上表示，当确定楼市的下行周期已形成，便会适量放宽逆周期措施。
差饷物业估价署的数据还显示，A至E类私人住宅9月回报率分别为2.9%、2.7%、2.6%、2.4%和2.2%，与8月持平。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。