香港2016-19年新私人住宅供应中 高至8%来自内地发展商--仲量联行

路透香港1月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周三称，预期中国内地的发展商将继续在香港扩张，估计2016-19年间的新私人住宅供应中，最多有8%由内地发展商兴建，此等单位逾半位于新界。

该行表示，自政府于2012年引入买家印花税后，由于置业成本大增，内地买家购买个别一手住宅项目的比例，已由过往最高的四成降至去年的一成。目前市场焦点已转而为内地发展商，去年政府招标的住宅土地中，超过一半获内地发展商入标竞投，并投得当中约25%的土地，打破土地市场长期被本地发展商占据的局面。

＂我们预期内地发展商将继续在香港扩张，本港楼市仍会继续由传统发展商主导，但竞争住宅土地时将面对更多对手及更大竞争。＂仲量联行研究部主管马安平表示。

该行估计，2016-19年间的私人住宅新供应中，最多8%将由内地发展商兴建，这些项目约56%位于新界，35%在九龙。在此期间，估计约有11.9万个新增家庭，当中约十分之一购买一手住宅的新家庭会居于由内地发展商兴建的住宅。

马安平称，内地开发商来港发展，主要原因内地业务的利润空间收窄，且在港发展亦有助提升他们的品牌形象，以及多元化发展的策略。

近年在香港政府土地招标中，不时找到内地发展商的身影，例如万科(2202.HK)(000002.SZ)、中国海外(0688.HK)、世茂房地产(0813.HK)、保利置业(0119.HK)等都曾中标官地。个别内地发展商的出价较本地发展商更为进取。（完）