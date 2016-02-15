今年香港房地产市场将困难 料住宅楼价跌10-15%--标普

路透香港2月15日 - 评级机构标准普尔周一发表报告称，今年将是香港房地产板块困难的一年，预测住宅楼价平均下跌10-15%，而成交量则料持平至增加5%，但料不影响地产商评级。

标普的报告指出，香港房地产市场经过多年的持续明显上涨后开始放慢，由去年9月至今，住宅楼价已明显回调9.5%。供应增加、利率进入上升周期、本地经济增长放慢及中国经济减速等因素均是令到今年香港房地产市场变得艰难的原因。

报告并指，物业销售下跌削弱房地产商的偿债能力及杠杆，假如香港经济较预期更差，将对香港地产商构成明显的风险。其他的风险还包括地产商之间展开价格战的可能、中国经济逊预期减少对物业的需求及置业信心等。

＂在市场下达至触发降级之前，我们评级的大多数香港地产商大致上可抵受销售下跌三成。＂标普信用分析师Esther Liu表示。

她指出，这是由于本地地产商的经常性收入可缓和住宅销售收益波动的影响，且他们通常具备较佳的财务弹性、审慎的财务管理及有纪律的投资取态，能为其在市场下行情况趋于严重时提供缓冲。

标普表示，假如香港住宅楼价暴跌逾50%，地产商的评级才会受到影响。

标普对获评级的香港地产商展望维持稳定，在未来12-24个月，这些地产商可望审慎管理其财务表现并维持足够的财务缓冲，再融资风险继续处低水平，主要因他们与银行及金融市场有良好的关系。具有强大品牌、产品组合丰富及市场多样化、以及具经常性收入的地产商，将较能抵御困难的市场。（完）