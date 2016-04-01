香港二手住宅楼价跌至一年半前水平 两季累挫近13%--中原地产

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月1日 - 据中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港二手住宅楼价按周下跌0.73%，楼价回到一年半前的水平；综合首季楼价跌6.2%，过去两季累积跌幅达12.7%。
反映二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报127.46点，创18个月（79周）新低。其中型屋苑领先指数CCL Mass报127.55点，创80周新低，按周跌0.85%。CCL(中小型单位)报126.40点，创79周新低，按周跌0.81%。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，楼价持续反覆向下，预计CCL下试120点水平。即较现水平再跌近6%。
今日数据是根据3月21日至27日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近七成半的交易是在3月7日至13日签临时买卖合约，反映新春长假后第四周的市况。
此外，政府差饷物业估价署昨天公布的2月份楼价指数显示，整体私人住宅楼价按月下跌2.2%，为连续第五个月下滑，且是16个月以来的低位。与去年9月楼价历史高位相比，楼价累积跌幅近11%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。