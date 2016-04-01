香港二手住宅楼价跌至一年半前水平 两季累挫近13%--中原地产

路透香港4月1日 - 据中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港二手住宅楼价按周下跌0.73%，楼价回到一年半前的水平；综合首季楼价跌6.2%，过去两季累积跌幅达12.7%。

反映二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报127.46点，创18个月（79周）新低。其中型屋苑领先指数CCL Mass报127.55点，创80周新低，按周跌0.85%。CCL(中小型单位)报126.40点，创79周新低，按周跌0.81%。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇表示，楼价持续反覆向下，预计CCL下试120点水平。即较现水平再跌近6%。

今日数据是根据3月21日至27日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近七成半的交易是在3月7日至13日签临时买卖合约，反映新春长假后第四周的市况。

此外，政府差饷物业估价署昨天公布的2月份楼价指数显示，整体私人住宅楼价按月下跌2.2%，为连续第五个月下滑，且是16个月以来的低位。与去年9月楼价历史高位相比，楼价累积跌幅近11%。（完）