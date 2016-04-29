香港未来三、四年潜在私人住宅供应增至9.2万新高--香港政府

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月29日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增5.7%或5,000个，达9.2万个，继续刷新自有纪录以来的新高。同时，首季施工量急增，达去年全年施工量的94%。
今年1-3月首季的私人住宅落成量为1,800个，按季大减47%，但按年则增一倍。施工量则按季急升3.75倍达到1.33万个，只比去年全年施工量1.42万个少900个。期内货尾单位按季持平于6,000个。
综合而言，未来三至四年潜在供应量由去年12月末的8.7万个升至今年3月末的9.2万个，即每年平均供应量可达至少2.3万个，这较政府此前预测2016/17年度供应土地可建1.92万个住宅，以及根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标1.8万个为高。
莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，不认为落成量或供应会过多，因前早几年的住宅应太少，现时只是回复正常水平。
虽然楼价已由高位逐渐回落，但政府的楼市辣招仍然＂纹风不动＂。林浩文预期，今年住宅成交量可能再创新低。
他估计，2017/18年度将是住宅供应的高峰期，相信大部分供应仍集中在新界区，这对新界区未来二手楼价仍有一定压力。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。