香港未来三、四年潜在私人住宅供应增至9.2万新高--香港政府

路透香港4月29日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增5.7%或5,000个，达9.2万个，继续刷新自有纪录以来的新高。同时，首季施工量急增，达去年全年施工量的94%。

今年1-3月首季的私人住宅落成量为1,800个，按季大减47%，但按年则增一倍。施工量则按季急升3.75倍达到1.33万个，只比去年全年施工量1.42万个少900个。期内货尾单位按季持平于6,000个。

综合而言，未来三至四年潜在供应量由去年12月末的8.7万个升至今年3月末的9.2万个，即每年平均供应量可达至少2.3万个，这较政府此前预测2016/17年度供应土地可建1.92万个住宅，以及根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标1.8万个为高。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，不认为落成量或供应会过多，因前早几年的住宅应太少，现时只是回复正常水平。

虽然楼价已由高位逐渐回落，但政府的楼市辣招仍然＂纹风不动＂。林浩文预期，今年住宅成交量可能再创新低。

他估计，2017/18年度将是住宅供应的高峰期，相信大部分供应仍集中在新界区，这对新界区未来二手楼价仍有一定压力。（完）

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