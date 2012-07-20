《信报》：新居屋措施效果适得其反

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（7月20日社评）
梁振英在立法会答问大会上,巧妙地回避个人政治诚信的诘问,将答问大会变作小型施政报告,用几项纾解民困措施聚焦成为舆论关注点,其中明年准许5,000名白表人士毋须补地价购买居屋,最能窥见声言要重建长远房屋策略的新政府的房屋政策梗概,值得深入讨论.
放宽白表名额,理论上可起到短期纾缓作用,实际上效果适得其反,不单二手居屋供应不会大量增加,反因突然求过於供而令二手居屋价格急升,甚至带动中下价私楼楼价上升,令非公屋住户的低收入家庭更难置业.原因很简单,香港居屋和租置第二市场一直不活跃,主要原因并非买家不足,而是卖家有限.
事实上,回归後香港社会贫富悬殊恶化,居屋和租置计划的置业者经济条件改善有限,根本不会沽楼,否则无处容身,早年置业已经致富的业主,除非早已补地价,否则卖楼後收益有限,宁愿空置或违法出租,也不愿意出售.
新政府的新措施,明显是急就章的权宜之计,没有做好仔细的市场调查研究,结果反而推高二手居屋楼价,令低收入家庭置业更困难.治本的方法,长远而言,当然是增加供应,但短期而言,应该立即明确表示未来的居屋定价,不再跟市价挂,而是按照合资格家庭收入订定.只有这样,在预期未来居屋售价不会超逾200万港元下,才可遏止现时居屋和租置单位的炒风.可是,梁振英倡议的所谓港人港地政策不单无疾而终,连市区用地也准备放宽地积比率,客观效果只会令地产商得益更大.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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