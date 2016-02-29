香港1月住宅楼价指数按月跌2.2%至13个月来低位

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港2月29日 - 香港差饷物业估价署周一发表的临时数字显示，今年1月全港私人住宅楼价按月跌2.2%，跌幅比12月的2.8%略放缓，为13个月以来低位，主要由中小型单位主导跌势。
其中，以面积大小划分的A至E五类住宅物业中，A-C类中小型单位月内平均售价跌2.3%，高于D及E类大型单位0.76%的跌幅。1月份整体私人住宅楼价比对去年9月的历史高位则回落9%。
A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别下挫2%、2.3%及3.5%。至于D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价则按月下滑0.23%及2.1%。
受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始由升转跌，预示楼市将进入调整期。2015年全年楼价升幅收窄至2.5%，为2009年以来升幅最少的一年。
租金方面，1月整体私人住宅租金亦继续回落，按月跌1.46%至去年2月以来最低，主要由A-C类中小住宅的租金跌势主导。至于D、E类大单位月内租金则持平上月。
政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计香港2月首三周楼价按月跌0.9%。
虽然楼价持续下行数月，但政府官员仍重申目前无意对压抑楼市需求的＂辣招＂作出调整，财政司司长曾俊华上周发表新一财年财政预算案表示，现时并没条件对措施作出任何调整，但政府会要密切留意况，包括要视乎市民置业负担能力、成交量、炒卖活动、供应情况、美国利率走势等多种因素，但强调政府会继续维持稳定供应，因市民对住屋需求仍然庞大。 （完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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