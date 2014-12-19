香港《经济日报》：增建公屋开支 莫只打储备主意

（12月19日社评） - 港府昨宣布将270亿元财政储备投资收益，拨作房屋储备基金。兴建公营房屋财政缺口达数千亿元，注资行动料陆续有来，势挤压其他民生开支。港府应设法分担，莫只打储备主意。

港府在周二公布长远房屋策略，定下未来10年兴建公营房屋29万伙的目标后，财政司司长昨宣布成立房屋储备基金，将今年270亿元的财政储备投资收益全数拨入，以应付建屋开支，港府更大打开口牌，指注资行动应不止一次。类似的大规模注资行动，相信在未来几年陆续有来。

此因按港府的建屋蓝图，即未来10年建20万伙公屋、9万伙居屋，财政缺口极庞大。若要完成规模更大的长远房策宏图，港府作巨额注资已无可避免。

公众最关注的是，港府将大笔资金拨入房屋储备基金，会否影响其他民生以至还富于民的措施？事实上，港府上个财政年度的盈余仅约120亿元，今个财年的盈余更恐跌至91亿元，现将270亿元注入房屋储备基金，盈余恐会变成赤字，港府未来考虑再推利民纾困与退税等派糖措施时，势不会如过去“手松”。

事实上，公众亦深知解决房屋问题既要土地，亦要资金，惟此负担沉重，港府实有责设法分担责任，莫只图打财政储备与纳税人的主意，港府应作两方面检讨。

其一，检讨公营房屋营运。港府建屋遇上重大财政挑战，更应谨守财政纪律，日后对公屋是否冻结租金增幅、又或是否宽免公屋租金时，应更量力而为，根据财政状况“睇餸食饭”。当局更应严格执行公屋富户政策，确保收入有明显改善的公屋租户缴交合理租金，纾房委会财政重压。

其二，检讨公屋居屋比例。港府建屋大计部分是兴建出租公屋，难以回笼资金，港府应考虑提高兴建居屋的比例，并拨更多予绿表申请者，既透过增加出售居屋，至少可收回成本，减建屋财政压力；亦助有能力的公屋租户圆置业梦，更可腾空公屋单位予低下阶层上楼。

房屋储备金是纳税人血汗钱，港府必须确保用得其所，房委会更莫因有此“大水喉”而轻忽，须更严格控制各种开支、兴建公屋力求实而不华，巨额公帑才能更好地扶助更多有需要的市民。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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