香港《星岛日报》：美不急加息 推迟港楼价放缓

（12月19日社评） - 美国联邦储备局不急于加息，显出”耐性”，刺激美国股市创出今年最佳单日升幅，市场憧憬加息只会迟不会早，令香港等待楼价放缓才置业的市民，耐性受到进一步考验。

联储局作为全球最大经济体货币政策的掌舵人，由不断放宽银根转向收紧银根，不可能急转弯，以免巨轮翻沉，现在是一步一步调整方向，而上次议息以来油价急挫，提供了放慢转向的空间。

联储局的职责是促进就业和保持物价稳定，早前定出了失业率跌到6%和通胀率升到2%作为加息参考门槛。美国最新失业率已经跌到5.8%，不过通胀率只去到1.3%，如果按月比较， 11月物价比10月还跌了0.1%。

美国经济稳步复苏，早前执政民主党在中期选举中大败，原因之一是不少打工仔感受不到复苏，很多人仍然失业，加薪又慢。联储局正好利用目前的低通胀环境，继续以超低息刺激经济促进就业，让加薪幅度跑赢通胀。

低油价让惯以汽车代步的美国人恍如得到减税优惠，有利刺激消费，营商成本亦有助降低。至于油价低造成俄罗斯金融危机，由于美国政府早前宣布制裁俄罗斯，美国企业与俄罗斯的业务来往大减，故此受俄罗斯经济衰退打击有限，耶伦形容低油价是利多于弊。

如果油价继续下跌，联储局的加息步伐只会继续放慢，避免过急为经济降温而陷入通缩危机，有学者更认为美国应该全年不加息。

虽然联储局去年10月停止向市场“放水”，但是以前透过三轮“量化宽松”向市场释放的45,000亿美元，目前未有计画收回，而是透过债券到期再续或再投资，让这笔天文数字的资金继续留在市场。与此同时，欧洲和日本都倾向继续“放水”来挽救经济。连本来有意收紧银根的中国，继早前减息后，来年亦要推行“有力”的财政政策和估计偏向宽松的货币政策，全球市场资金泛滥的格局恐会变本加厉。

短期而言，股市和楼市等资产价格，可能继续受惠于这股资金洪流，或者会在油价和利率回升前继续起舞。不过，买楼是长线投资，市民始终要考虑清楚日后加息对自己负担能力的影响。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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