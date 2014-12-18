香港政府注资270亿港元设房屋储备金 配合未来公营房屋供应

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港12月18日 - 香港政府周四宣布，将设立＂房屋储备金＂以在财政上全力配合未来10年公营房屋供应目标；金管局将把2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入该储备金，并由金管局负责投资。
政府此举是为确保提供公营房屋单位的房屋委员会，有足够的财政能力达成未来10年提供29万个公营房屋单位的目标。
＂由于涉及的财政承担庞大，我们须及早绸缪。我会分期作出拨备，以减低政府财政收支的波动性。＂财政司司长曾俊华表示。
他并指出，在政府财政稳健时，设立＂房屋储备金＂，实属稳妥的做法，有助避免公营房屋供应目标增加政府未来的财政压力。
政府稍早将2015/16至2024/25年10个财政年度的房屋总供应目标轻微上调1万个至48万个，而公私营房屋比例仍维持于6:4，即公营房屋供目标29万个（20万个为公屋；9万个为资助出售房屋，主要为居者有其屋）。按初步估算，房委会未来将出现庞大赤字，需要政府大额注资。
财政司司长已经指示金管局总裁，将2014年政府财政储备的全部投资收益约270亿港元拨入＂房屋储备金＂，并由金管局负责投资。储备金及其累积投资收益，将用以支持公营房屋发展计划及相关的基建配套。
长远财政计划工作小组今年3月的研究报告指出，由于人口老化和经济发展成熟，香港长远经济增长将会较以往放缓，政府在中、长期将面对巨大的财政压力。如果政府开支增长速度持续高于收入，结构性财赤有可能在未来10年左右出现。政府须采取措施，促进经济增长、控制政府开支增长、保障和扩大收入基础，以及为未来设立储蓄计划。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。