曾俊华：香港调整楼市措施将令市场再度亢奋风险增加

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透香港6月30日 - 香港财政司司长曾俊华表示，在政府宣布对＂先买后卖＂豁免双倍印花税的时限作出技术性调整后，虽然修订幅度不大，但已即时增加市场的动力，可见物业市场实在非常敏感。 因此在目前的情况下，＂撤辣＂或＂减辣＂只会令楼市再度亢奋的风险增加。
曾俊华在其个人网志(here)撰文称，在5月中政府宣布对＂先买后卖＂豁免的时限作出技术性调整后，住宅市场即时变得较为活跃，有市场人士更形容楼市出现＂小阳春＂。有关的修订只是令原先建议的豁免，更能适切地照顾市民换楼的需要，且修订的幅度不大，但已即时增加市场的动力，可见物业市场实在非常敏感。
他指出，由于利息持续处于超低水平，加上供应紧张，商住物业出现非理性亢奋，物业价格大幅飙升，泡沫风险急速增加。以非住宅物业市场为例，比较双倍印花税推出前后的情况，写字楼、分层工厂大厦和零售舖位售价的升幅明显减慢，租金的升幅也有所放缓。
＂由此可见，这些辣招确实有助冷却物业市场。在目前的情况下，‘撤辣’或‘减辣’只会令楼市再度亢奋的风险增加。 ＂曾俊华称。
政府5月中宣布，建议将退回双倍印花税差额期限，延后至由正式签订购买新物业起计六个月，给换楼人士有较长的时间出售原有物业。发展商于过去一、两个月亦加快了推售楼盘速度，据香港置业引述土地注册处数字，今年上半年（截至26日）一手成交注册宗数6,552宗，按年升近五成。
政府将于7月9日就双倍印花税的草案恢复二读辩论，曾俊华表示，希望有意修订双倍印花税草案的议员考虑，接受政府的原方案，以维持政策和措施的完整性，并呼吁立法会议员支持通过条例草案，以便让措施早日落实，维持楼市的稳定。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。
因美国附属公司Westinghouse核电厂发展项目一再延误和严重超支而身陷财困的日本东芝集团，本周首次承认可能无法经营下去。东芝于周二日本股市收市后公布截至去年底九个月业绩报告，惟负责核数的PwC Aarata在财务报表中加入免责声明，强调无法对业绩报告表示意见，同类事件在日本上市大企业中史无前例。