曾俊华：香港调整楼市措施将令市场再度亢奋风险增加

路透香港6月30日 - 香港财政司司长曾俊华表示，在政府宣布对＂先买后卖＂豁免双倍印花税的时限作出技术性调整后，虽然修订幅度不大，但已即时增加市场的动力，可见物业市场实在非常敏感。 因此在目前的情况下，＂撤辣＂或＂减辣＂只会令楼市再度亢奋的风险增加。

曾俊华在其个人网志(here)撰文称，在5月中政府宣布对＂先买后卖＂豁免的时限作出技术性调整后，住宅市场即时变得较为活跃，有市场人士更形容楼市出现＂小阳春＂。有关的修订只是令原先建议的豁免，更能适切地照顾市民换楼的需要，且修订的幅度不大，但已即时增加市场的动力，可见物业市场实在非常敏感。

他指出，由于利息持续处于超低水平，加上供应紧张，商住物业出现非理性亢奋，物业价格大幅飙升，泡沫风险急速增加。以非住宅物业市场为例，比较双倍印花税推出前后的情况，写字楼、分层工厂大厦和零售舖位售价的升幅明显减慢，租金的升幅也有所放缓。

＂由此可见，这些辣招确实有助冷却物业市场。在目前的情况下，‘撤辣’或‘减辣’只会令楼市再度亢奋的风险增加。 ＂曾俊华称。

政府5月中宣布，建议将退回双倍印花税差额期限，延后至由正式签订购买新物业起计六个月，给换楼人士有较长的时间出售原有物业。发展商于过去一、两个月亦加快了推售楼盘速度，据香港置业引述土地注册处数字，今年上半年（截至26日）一手成交注册宗数6,552宗，按年升近五成。

政府将于7月9日就双倍印花税的草案恢复二读辩论，曾俊华表示，希望有意修订双倍印花税草案的议员考虑，接受政府的原方案，以维持政策和措施的完整性，并呼吁立法会议员支持通过条例草案，以便让措施早日落实，维持楼市的稳定。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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