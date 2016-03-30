加息稍缓未改香港楼价跌势预期 一手销售减慢堪忧--瑞银

路透香港3月30日 - 尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)对升息宜“谨慎”，推迟市场对下次加息的预期，但投行瑞银周三表示，仍维持香港住宅楼价由去年9月高位至2017年下跌高至三成的预期，且对发展商销售速度减慢的情况表示担忧。

瑞银中港房地产行业研究主管李智颖在发布会上称，去年9月该行已预估香港楼价届2017年末将最多跌三成，而由去年9月至今已累计下跌13%；虽然美国加息步伐或减慢，但她仍维持原来预期。

“我们没有改变预测，只是没想过（楼价）会跌得这么快。”她说。

她指出，目前最大的担忧是近期发展商的销售速度减慢，虽然定价吸引，但市场反应并不太多。例如过往新盘首周推售单位一般可售出75-85%，但现在只能销售不到一半的单位。

此外，李智颖称，政府数据显示，未来三至四年可供应的私人住宅增至8.7万个，为历史新高，但同时没看到政府在推地步伐方面有任何减慢，这也为楼市带来压力。

但她相信政府未必会因目前楼市回软的状况而对此前推出的楼市“辣招”作出松绑，因假如政府松绑措施，一些手持多个物业的业主可能会减持部份单位，等待楼价进一步下跌时买回，为楼市添压。

香港主要地产商--恒基地产(0012.HK)主席李兆基稍早表示，相信香港住宅楼价由去年的高位下调最多三成。

在零售物业方面，瑞银宣布将2017年本地大众化商场及高端商场的租金预测，由原来分别下跌5%和10%，下调至跌10%及10-15%，以反映市况转差及未来供应大增等因素。该行维持2016年本地大众化商场及高端商场租金分别下调5%和10%的预测。

李智颖解释，2016-18年香港每年平均新增的商场楼面供应量，将是过去10年平均数的三倍，且有42%在市区，这与过往新供应主要在新界区的情况不同。此外，在这些新供应中，只有46%由上市收租股持有，其他则由非上市及并非主要从事商场租赁的上市公司持有，因此这些新的市场参与者为求租出物业，可能会在租金方面提供较大折让。（完）