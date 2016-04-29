香港未来三至四年潜在私人住宅供应续创新高 楼价跌势稍缓--香港政府（更新版）

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透香港4月29日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增5.7%或5,000个，达9.2万个，再攀至有纪录以来新高。同时，期内施工量大增令建筑中但未预售单位升至6.5万个的历史新高。分析指，若供过于求情况由楼花延伸至现楼，将对楼价及经济均有负面影响。
今年1-3月首季的私人住宅落成量为1,800个，按季大减47%，但按年则增一倍。施工量则按季急升3.75倍达到1.33万个，只比去年全年施工量1.42万个少900个。期内货尾单位按季持平于6,000个。因施工量大增，首季末建筑中但未预售单位数目，由去年第四季的5.3万个急升至6.5万。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，建筑中但未预售单位增加，反映楼花销售明显追不上楼花供应，即新屋出现供过于求。在供应不断而新屋销售困难下，供过于求的局面暂时出现在楼花阶段；倘情况未能改善，预计下半年新屋现楼货尾数字将开始回升，令供过于求的局面延伸到现楼（即已落成但未售出单位）阶段，对整体楼价及本地经济都有负面影响。
综合而言，未来三至四年潜在供应量由去年12月末的8.7万个升至今年3月末的9.2万个，即每年平均供应量可达至少2.3万个，这较政府此前预测2016/17年度供应土地可建1.92万个住宅，以及根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标1.8万个为高。
莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，不认为落成量或供应会过多，因前早几年的住宅应太少，现时只是回复正常水平。
虽然楼价已由高位逐渐回落，但政府的楼市辣招仍然＂纹风不动＂。林浩文预期，今年住宅成交量可能再创新低。
他估计，2017/18年度将是住宅供应的高峰期，相信大部分供应仍集中在新界区，这对新界区未来二手楼价仍有一定压力。
**住宅楼价连跌六个月，创一年半新低**
此外，香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，3月全港私人住宅楼价指数连续第六个月下跌，按月跌幅1.3%虽比2月的1.9%稍缓，但指数创一年半来新低，亦较去年9月的历史高位回落近12%。
美联物业表示，楼价指数跌势持续收窄。据美联＂楼价走势图＂显示，今年4月份以实用面积计算的平均尺价报9,697港元，按月仅跌约0.9%。
3月份以面积大小划分的A至E五类住宅物业中，A-C类中小型单位月内平均售价跌1.3%，高于D及E类大型单位0.9%的跌幅。
A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别下挫1.1%、1.7%及0.08%。至于D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价则按月下滑1.1%及持平。
受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始由升转跌，楼市正式进入调整期，至今楼价已连跌六个月，楼市气氛疲弱，成交量亦大跌。
不过，近期住宅市场交投则见回升，据美联物业数据，4月1-26日的一二手住宅注册量达3,991宗，较3月全月增逾五成，且为今年以来的新高。但若与去年同期比较，4月成交量仍大跌约五成。
租金方面，3月整体私人住宅租金虽然继续回落0.37%，但跌幅比2月的2.9%明显收窄。当中A-C类中小住宅的租金跌0.3%，低于D、E类大单位0.9%的跌幅。
政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至4月17日香港住宅楼价按月跌约0.34%。
仲量联行估价部亚太区董事谢伟鸿表示，目前楼价下调，已不只是在于住宅供应量问题，而是利息上升及经济不景气影响买家入市情緖。现时香港旅游业、零售及贸易已转趋疲弱，中国经济前景亦见放缓，因此，政府应开始逐步撤除部分楼市辣招，包括双倍印花税及调高按揭成数，令楼市重回健康发展。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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