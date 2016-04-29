香港未来三至四年潜在私人住宅供应续创新高 楼价跌势稍缓--香港政府（更新版）

路透香港4月29日 - 香港运输及房屋局周五发表的数字显示，截至首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增5.7%或5,000个，达9.2万个，再攀至有纪录以来新高。同时，期内施工量大增令建筑中但未预售单位升至6.5万个的历史新高。分析指，若供过于求情况由楼花延伸至现楼，将对楼价及经济均有负面影响。

今年1-3月首季的私人住宅落成量为1,800个，按季大减47%，但按年则增一倍。施工量则按季急升3.75倍达到1.33万个，只比去年全年施工量1.42万个少900个。期内货尾单位按季持平于6,000个。因施工量大增，首季末建筑中但未预售单位数目，由去年第四季的5.3万个急升至6.5万。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，建筑中但未预售单位增加，反映楼花销售明显追不上楼花供应，即新屋出现供过于求。在供应不断而新屋销售困难下，供过于求的局面暂时出现在楼花阶段；倘情况未能改善，预计下半年新屋现楼货尾数字将开始回升，令供过于求的局面延伸到现楼（即已落成但未售出单位）阶段，对整体楼价及本地经济都有负面影响。

综合而言，未来三至四年潜在供应量由去年12月末的8.7万个升至今年3月末的9.2万个，即每年平均供应量可达至少2.3万个，这较政府此前预测2016/17年度供应土地可建1.92万个住宅，以及根据《长远房屋策略报告》修订后的每年供应目标1.8万个为高。

莱坊估价及谘询部主管林浩文表示，不认为落成量或供应会过多，因前早几年的住宅应太少，现时只是回复正常水平。

虽然楼价已由高位逐渐回落，但政府的楼市辣招仍然＂纹风不动＂。林浩文预期，今年住宅成交量可能再创新低。

他估计，2017/18年度将是住宅供应的高峰期，相信大部分供应仍集中在新界区，这对新界区未来二手楼价仍有一定压力。

**住宅楼价连跌六个月，创一年半新低**

此外，香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，3月全港私人住宅楼价指数连续第六个月下跌，按月跌幅1.3%虽比2月的1.9%稍缓，但指数创一年半来新低，亦较去年9月的历史高位回落近12%。

美联物业表示，楼价指数跌势持续收窄。据美联＂楼价走势图＂显示，今年4月份以实用面积计算的平均尺价报9,697港元，按月仅跌约0.9%。

3月份以面积大小划分的A至E五类住宅物业中，A-C类中小型单位月内平均售价跌1.3%，高于D及E类大型单位0.9%的跌幅。

A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别下挫1.1%、1.7%及0.08%。至于D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价则按月下滑1.1%及持平。

受忧虑加息、经济放缓以及中港股市去年中爆发股灾等拖累，去年第四季起本地住宅楼价开始由升转跌，楼市正式进入调整期，至今楼价已连跌六个月，楼市气氛疲弱，成交量亦大跌。

不过，近期住宅市场交投则见回升，据美联物业数据，4月1-26日的一二手住宅注册量达3,991宗，较3月全月增逾五成，且为今年以来的新高。但若与去年同期比较，4月成交量仍大跌约五成。

租金方面，3月整体私人住宅租金虽然继续回落0.37%，但跌幅比2月的2.9%明显收窄。当中A-C类中小住宅的租金跌0.3%，低于D、E类大单位0.9%的跌幅。

政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至4月17日香港住宅楼价按月跌约0.34%。

仲量联行估价部亚太区董事谢伟鸿表示，目前楼价下调，已不只是在于住宅供应量问题，而是利息上升及经济不景气影响买家入市情緖。现时香港旅游业、零售及贸易已转趋疲弱，中国经济前景亦见放缓，因此，政府应开始逐步撤除部分楼市辣招，包括双倍印花税及调高按揭成数，令楼市重回健康发展。（完）

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