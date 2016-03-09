香港房地产下半年成交有望回升 楼市料可软着陆--高力国际

路透香港3月9日 - 香港今年首两个月住宅买卖宗数接连创有纪录以来新低.国际商业地产服务商--高力国际周三预期，下半年的成交量可能略为回升，并相信楼价不会大跌，因今年的供应量仍低于长期平均值，维持对中小型住宅及豪宅全年分别下跌10%和15%的预测。

自政府2010年末起推出特别印花税、买家印花税、双倍印花税等需求管理措施以压抑炽热的楼市后，因交易成本增加，住宅成交持续下跌，情况在今年首两个月更见严重，上月送交注册的住宅楼宇买卖合约只有1,807份，按月下跌11.6%，按年更大挫七成，再创有纪录以来的历史新低。成交量远低于过去三年每月平均值的4,565宗，楼市价量齐跌。

高力国际（香港）副常务董事胡孝直在发布会上称，香港经济转弱、股市表现反覆等导致楼市交投气氛疲弱，部份准买家可能认为楼价仍会继续下跌，所以持观望态度。

＂政府不会这么快就撤辣招，但我认为政府可先上调按揭成数，可以帮助二手市场。辣招始终是一种‘工具’，可以调校。假如未来一、两季的成交量持续低迷，政府可以调校‘辣度’。＂他说。

高力国际亚洲估值与谘询执行董事张翘楚表示，去年的一手私人住宅落成量11,280个，少于16,826个的吸纳量，估计2016-17年的落成量平均为每年1.7万多个，与政府1.8万个的供应目标吻合。即使预期2017年落成量达2万个以上，但仍比1980-2004年间的年均供应量2.8万个为低。

＂所以即使将来楼价因供应量增加而下跌，跌幅也不会太大。＂他说。

该行预期今年香港中小型住宅及豪宅（价值3,000-5,000万港元）楼价分别下调10%及15%，楼市可望软着陆。（完）