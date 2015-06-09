汇控冀恢复环球银行及资本市场盈利能力 出售业务并裁员

路透香港6月9日 - 环球银行--汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)周二表示，正大力重整各项业务组合，目标将集团的风险加权资产减少约2,900亿美元，并有意出售土耳其和巴西的业务，以及裁减相当于2.2-2.5万名的全职职员，以削减成本改善集团业务表现。

汇控表示，重整各项业务组合，并调动资源以掌握未来的增长机遇。

＂我们提出将集团的风险加权资产减低至少约25%，并将资源调动至表现较佳的业务；恢复环球银行及资本市场的盈利能力。＂集团行政总裁欧智华说。

汇控称，目标将汇控集团的风险加权资产减少约2,900亿美元，当中包括将环球银行及资本市场所持的风险加权资产降至占总额的三分一以下。此外，汇控有意出售土耳其和巴西的业务，但计划在巴西维持营运，服务大型企业客户的国际经营需求。

此外，汇控目标在2017年前，每年节约成本45-50亿美元，在此期间，集团需为实现节约而支出约40-45亿美元。

汇控并确认裁员计划，而且规模较此前媒体所报导的规模更大。汇控指，将裁减相当于2.2-2.5万名的全职职员，减员主要来自自动化及整合服务中心。同时，若出售土耳其及巴西业务，将额外减员2.5万人。

此前天空电视台（Sky News）曾报导，汇控计划全球裁1-2万人。

**加快亚洲地区投资**

汇控将在英国夏令时间早上8时（即香港时间下午3时）举行投资者简报会，其在港股早盘收市后在联交所上载相关内容。

在缩减其他表现稍逊地区业务的同时，汇控拟加快在亚洲的投资，计划于广东省珠三角和东盟地区发展业务，并将拓展亚洲的资产管理和保险业务，把握区内财富增长所带来的机遇。

此外，汇控表示会投资于外汇、资金管理及环球贸易及融资等业务范畴，使集团国际网络的收入增长高于国内生产总值的增长。集团亦将善用其于人民币国际化进程的领先地位，充分把握业务机会。

汇控表示，目标在2017年之前，实现10%以上的股东权益回报率、收入增长高于成本增长，以及循序渐进地增派股息。

欧智华还称，集团将重建在北美自由贸易区的盈利能力，在英国设立分隔运作的零售银行，并在今年底前完成总部选址的检讨。

汇控香港上市的股份午盘升幅扩大，最多曾涨2.38%，香港时间13:18升1.56%，大盘恒生指数.HSI跌0.74%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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