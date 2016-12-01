香港H股估值吸引且盈利回升 考虑上调预估--瑞信私人银行

路透香港12月1日 - 瑞信私人银行周四称，香港H股估值吸引，预计中国经济持续回稳有助企业盈利回升，基本因素改善以及深港通将吸引资金流入，该行正考虑上调预估。

目前该行给予恒生国企指数.HSCE12个月目标10,200点，恒生指数.HSI12个月目标23,400点，较现水平只有2-3%潜在升幅，但该行认为，中港股市在2017年将领先亚洲区内股市。

瑞信私人银行亚太区投资策略师邵志铭在记者会上称，随着本月内多项重大事件包括意大利公投、欧央行量宽措施延长六个月以及美国加息相继得出结果，不明朗因素得到消除，后市信心可望增强，有助外资资金流入港股，振提大市表现。

“12月过后相信投资者对港股上行的信心会得到加强，因此我们下月将检讨恒生指数及国企指数目标，有可能上调预估。”他说。

他指出，预计美国本月加息后，明年再有两次加息，美元升值可能导致资金流出亚洲新兴市场，香港亦受影响，但由于香港银行体系资金充裕，相信本地息口不会紧随美国利率上升。另一方面，中国经济持续回稳，预计即将出现一波由科技股带动的企业盈利预估上修，因此对港股持正面看法，但预计H股表现优于恒生指数。

板块方面，该行看好IT、医疗护理及消费。

瑞信私人银行亚太区首席投资总监伍泽恩（John Woods）称，该行看好亚洲市场，这反映其对中国经济的看法改观，主要是中国国内经济，尤其是服务业应有出人意表的良好发展。

他指出，中国经济增长在经历大约六年的持续放缓后，目前正呈现稳定迹象，因此该行将2016年中国GDP增长预测由6.5%上调至6.6%，2017年GDP增长预测亦由6%升至6.3%。

“中国PMI回复景气，有助企业盈利回升，中国经济很大机会出现L型复苏。”他说。

该行预期，未来数季人民币弱势持续，未来3个月兑美元将见7.1，至2017年底逐渐贬至7.3。（完）