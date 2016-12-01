香港H股估值吸引且盈利回升 考虑上调预估--瑞信私人银行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月1日 - 瑞信私人银行周四称，香港H股估值吸引，预计中国经济持续回稳有助企业盈利回升，基本因素改善以及深港通将吸引资金流入，该行正考虑上调预估。
目前该行给予恒生国企指数.HSCE12个月目标10,200点，恒生指数.HSI12个月目标23,400点，较现水平只有2-3%潜在升幅，但该行认为，中港股市在2017年将领先亚洲区内股市。
瑞信私人银行亚太区投资策略师邵志铭在记者会上称，随着本月内多项重大事件包括意大利公投、欧央行量宽措施延长六个月以及美国加息相继得出结果，不明朗因素得到消除，后市信心可望增强，有助外资资金流入港股，振提大市表现。
“12月过后相信投资者对港股上行的信心会得到加强，因此我们下月将检讨恒生指数及国企指数目标，有可能上调预估。”他说。
他指出，预计美国本月加息后，明年再有两次加息，美元升值可能导致资金流出亚洲新兴市场，香港亦受影响，但由于香港银行体系资金充裕，相信本地息口不会紧随美国利率上升。另一方面，中国经济持续回稳，预计即将出现一波由科技股带动的企业盈利预估上修，因此对港股持正面看法，但预计H股表现优于恒生指数。
板块方面，该行看好IT、医疗护理及消费。
瑞信私人银行亚太区首席投资总监伍泽恩（John Woods）称，该行看好亚洲市场，这反映其对中国经济的看法改观，主要是中国国内经济，尤其是服务业应有出人意表的良好发展。
他指出，中国经济增长在经历大约六年的持续放缓后，目前正呈现稳定迹象，因此该行将2016年中国GDP增长预测由6.5%上调至6.6%，2017年GDP增长预测亦由6%升至6.3%。
“中国PMI回复景气，有助企业盈利回升，中国经济很大机会出现L型复苏。”他说。
该行预期，未来数季人民币弱势持续，未来3个月兑美元将见7.1，至2017年底逐渐贬至7.3。（完）
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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