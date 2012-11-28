港股明年料继续上升 地产股具吸引力--德盛安联

恒生指数周三连续第三个交易日下跌,受对中国增长敏感类股拖累,但由年初至今则累计上升17%,表现优於欧美以及不少环球股市,其中一个因素是境外资金持续流入.

德盛安联亚太首席投资总监陈致强在记者会上称,恒生指数在现水平见支持,因为明年中国经济好转有助企业盈利改善,同时相信美国财政悬崖问题最终会得到解决.

"过去数月外资持续流入香港市场,令港元需求强劲,相信资金流入的趋势会持续至明年."他认为,中国经济不会出现硬着陆,并相信国内生产总值(GDP)增长保持在7.5%.

陈致强并称,香港地产股的估值吸引,因为以香港楼价升幅计算,地产股的股价有相当折让.而美国於2015年前维持低利率,预料香港的借贷成本持续低企,供应量也要在2014年以後才得到改善,因此预计香港楼价会持续上升,至2014-15年才会见顶.

至于H股方面,该行偏好工业类、汽车、保险和地产板块.

该行亦继续看好亚洲债券,尤其是高收益和企业债券,预料明年仍可带来一些回报.

德盛安联为安联集团旗下的资产管理分支,其团队偏布全球19个市场,截至今年6月底止其管理资产总值逾2,910亿欧元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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