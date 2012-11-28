港股明年料继续上升 地产股具吸引力--德盛安联

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港11月28日电---德盛安联资产管理周三称,预期随着明年中国经济好转带动企业盈利出现改善,港股恒生指数.HSI会继续上升,而本地地产股估值依然吸引,因相对楼价水平仍有一定折让幅度.
恒生指数周三连续第三个交易日下跌,受对中国增长敏感类股拖累,但由年初至今则累计上升17%,表现优於欧美以及不少环球股市,其中一个因素是境外资金持续流入.
德盛安联亚太首席投资总监陈致强在记者会上称,恒生指数在现水平见支持,因为明年中国经济好转有助企业盈利改善,同时相信美国财政悬崖问题最终会得到解决.
"过去数月外资持续流入香港市场,令港元需求强劲,相信资金流入的趋势会持续至明年."他认为,中国经济不会出现硬着陆,并相信国内生产总值(GDP)增长保持在7.5%.
陈致强并称,香港地产股的估值吸引,因为以香港楼价升幅计算,地产股的股价有相当折让.而美国於2015年前维持低利率,预料香港的借贷成本持续低企,供应量也要在2014年以後才得到改善,因此预计香港楼价会持续上升,至2014-15年才会见顶.
至于H股方面,该行偏好工业类、汽车、保险和地产板块.
该行亦继续看好亚洲债券,尤其是高收益和企业债券,预料明年仍可带来一些回报.
德盛安联为安联集团旗下的资产管理分支,其团队偏布全球19个市场,截至今年6月底止其管理资产总值逾2,910亿欧元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。