中国华融高至196亿港元IPO登场 基础投资者占约七成

路透香港10月15日 - 据路透周四获得的销售文件显示，中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融计划在香港首次公开发售（IPO）集资高至196亿港元，并锁定10名基础投资者，占发售比例最多七成。

华融原本计划集资最多214亿港元，但由于现有股东财政部和中粮集团决定不出售旧股，令IPO规模缩减18亿港元或8-9%。

销售文件显示，华融计划发售57.6988亿股新H股，招股价每股3.03-3.39港元，集资174.8-195.6亿港元（22.6-25.2亿美元），2015市账率0.96-1.05倍。

该公司已锁定10名基础投资者认购总值16.18亿美元IPO股份，其中远洋地产(3377.HK)及中国国家电网的认购金额分别为6.84亿及3亿美元，比重最大。

华融今天开始路演，预计10月22日定价，30日在联交所挂牌上市，新股编号“2799”，联席保荐人为中金香港证券、花旗(C.N)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)以及工银国际。

华融是继中国信达(1359.HK)之后第二家上市的中国不良债权管理公司。根据汤森路透的数据，中国信达今年预测市账率0.9倍，与华融上市估值基本相若。

中国信达今天收升0.97%，报3.12港元，自2013年12月上市以来累计跌13%。

一名不愿具名的分析师称，与中再集团(1508.HK)一样，华融将较大比例的股份以基础投资者方式出售，可减轻IPO销售压力，并确保能在短时间内完成招股上市。

“今年中开始股市持续下滑，至最近才从低位回升，华融、中再均须把握这个窗口尽快上市。”该名分析师并称。

华融是中国资产规模最大的金融资产管理公司，以不良资产经营为基础，其他主营业务涵盖证券、期货、金融租赁、银行和信托。

是次上市集资所得款项将用于发展各项核心业务，包括扩大不良资产收购规模、为子公司增资。

其于2012-14年度收入总额分别为261亿、373亿及511亿元人民币，净利58.9亿、86.6亿及106.6亿元；2015年上半年收入与净利分别378亿及83.7亿元。

以下是各基础投资者认购金额（亿美元）：

远洋地产 6.84

国家电网 3.00

前海人寿保险 1.01

Rich Precious Limited 1.01

中融信托 1.01

中国泛海国际投资 1.01

重庆渝富 0.80

中广核投资 0.50

Harvest Capital Management 0.50

中远资本管理 0.50 （完）