和黄为英国电讯业务引入多名投资者 涉资高达327.4亿港元

路透香港5月8日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周五宣布，将为其英国电讯业务--3英国及O2英国合并业务（合并公司），引入包括新加坡政府投资公司（GIC）、加拿大退休金计划投资委员会等多名投资者，认购合并公司股份，涉资高至27.7亿英镑（约327.4亿港元），将用于支付收购O2英国的部份代价。

除GIC及加拿大退休金外，其他投资者包括阿布扎比投资局、魁北克储蓄投资基金及BTG Investments, L.P. 与BTG Pactual Global Partnership Investing Fund 1 LP。上述共同投资者认购合并公司的普通股，占合并公司在认购完成时已发行股本约32.98%，和黄的持股将摊薄至67.02%股权。

和黄3月底宣布斥资92.5亿英镑向西班牙电讯Telefónica(TEF.MC)收购英国电讯业务O2英国的全部已发行股本，此外还包括最高共10亿英镑的递延利润分成；预期交易将于2016年完成，届时将与3英国合并成为英国最大的流动电讯营运商。

和黄表示，就支付予Telefónica的10亿英镑的递延利润分成，共同投资者将按各自比例合共支付不超过3.298亿英镑，而和黄则按比例支付6.7亿英镑。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。