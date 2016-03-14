香港H股涨幅有限 房地产、寿险与铁路仍可看高一线--瑞银

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透香港3月14日 - 投行瑞银周一称，香港H股最近一轮行情主要受中国内地经济回暖带动，但预计进一步上涨空间有限，房地产、寿险与铁路投资板块仍可看高一线。
瑞银H股策略分析师陆文杰在记者会上称，近月从房地产投资和开工情况以及重卡销情来看，中国经济有企稳恢复的迹象，因而推动股市从底部回升，然而这轮涨幅最多的原材料股实际上是受补库存效应带动，而房价上涨亦是加杠杆因素造成，因首付比率下调，并不意味着新一轮的基建与房地产投资已经形成。
“H股从现在起还可以有一些上涨空间，但不觉得政策刺激能带来A股和H股整体上行。”他说，“以MSCI中国指数.MSCICN计的H股市盈率已回升至9.7-9.8倍，高于过去五年平均数，到达10-11.5倍时要开始小心。”
尽管H股整体上涨空间有限，瑞银认为寿险、房地产和铁路投资板块在短期升市中仍可看高一线。
陆文杰说，对很多政策没有抱很高期望，减息降准以及财政刺激政策对股市提振作用愈来愈少，只有一些针对性强的政策如新能源汽车补贴、可再生能源补贴等对股市有支持作用。
至于国企改革，他认为，国有企业的估值较非国有企业低30-40%，市场憧憬国企改革有助提升国有企业的估值，但这个发挥不是今年，因国企改革在具体操作上还要解决下岗失业和债务两大障碍，恐怕不是短时间内能够见到改革成效。
“全球投资者对于国企改革持比较谨慎和怀疑的态度，要待国企改革的具体效果反映到企业股本回报率之上、营运成本下降等等，才会对国有企业结构性变化具有信心。”他说。
瑞银维持今年核心策略仍然是增持香港的中小盘和新兴产业，因可受惠于深港通年内开通。
恒生国企指数.HSCE周一收升1.5%，报8,686.27点；自2月中低位涨近16%。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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