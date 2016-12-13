香港廉政公署逮捕五家金融机构的29名职员 调查贿赂案

路透香港12月12日 - 香港廉政公署周一公布，包括四家银行在内的五家金融机构的29名现职和前任雇员在香港被捕，涉嫌与机密客户信息泄露相关的贿赂行为。

廉政公署在公告中称，所有被捕人员已被保释，但调查仍在继续，并称所有这些金融机构都在配合调查。

廉政公署并未公布这些金融机构及人员的名单。

具有小报特色的香港苹果日报报导称，新加坡星展银行(DBSM.SI)部分职员被指控贿赂部门经理以获取客户数据，包括姓名及联系方式，以推销贷款。该报没有引述消息来源。

“星展银行(香港)非常认真地履行遏制金融犯罪的义务，并将全力配合任何执法机构的调查，包括发觉需要留意的情况时向当局通报，”星展银行在声明中称。

“基于我们知道的信息，有些关于此事的新闻报导有不准确之处。鉴于此事仍在调查中，我们不能进一步置评，”星展银行称。

香港廉政公署在其网站发布声明称，廉署于上周二(12月6日)展开代号名为“状元红”的行动，拘捕一间银行的三名经理及18名现职及前任直接销售代表、另外三间银行的一名经理及五名现职及前任雇员，以及一间财务公司的两名雇员。

声明称，廉署是在接获贪污投诉后展开调查的。调查显示，涉案的银行经理涉嫌收受其他被捕人士提供的贿款，作为在香港向他们泄露客户机密资料以供兜售个人贷款业务的报酬。(完)