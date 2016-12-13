香港廉政公署逮捕五家金融机构的29名职员 调查贿赂案

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透香港12月12日 - 香港廉政公署周一公布，包括四家银行在内的五家金融机构的29名现职和前任雇员在香港被捕，涉嫌与机密客户信息泄露相关的贿赂行为。
廉政公署在公告中称，所有被捕人员已被保释，但调查仍在继续，并称所有这些金融机构都在配合调查。
廉政公署并未公布这些金融机构及人员的名单。
具有小报特色的香港苹果日报报导称，新加坡星展银行(DBSM.SI)部分职员被指控贿赂部门经理以获取客户数据，包括姓名及联系方式，以推销贷款。该报没有引述消息来源。
“星展银行(香港)非常认真地履行遏制金融犯罪的义务，并将全力配合任何执法机构的调查，包括发觉需要留意的情况时向当局通报，”星展银行在声明中称。
“基于我们知道的信息，有些关于此事的新闻报导有不准确之处。鉴于此事仍在调查中，我们不能进一步置评，”星展银行称。
香港廉政公署在其网站发布声明称，廉署于上周二(12月6日)展开代号名为“状元红”的行动，拘捕一间银行的三名经理及18名现职及前任直接销售代表、另外三间银行的一名经理及五名现职及前任雇员，以及一间财务公司的两名雇员。
声明称，廉署是在接获贪污投诉后展开调查的。调查显示，涉案的银行经理涉嫌收受其他被捕人士提供的贿款，作为在香港向他们泄露客户机密资料以供兜售个人贷款业务的报酬。(完)
(编译 王颖/侯雪苹；审校 张涛)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)