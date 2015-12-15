奇峰国际遭证监会指令股份停牌 此前被沽空机构狙击已停牌逾年

路透香港12月15日 - 已停牌超过一年的奇峰国际(1228.HK)周二在联交所声明指，依据证券及期货规则条例第8(1)条，证监会指令公司股份暂停买卖。

从事林木资源管理及煤炭销售的奇峰国际去年11月20日起暂停股份买卖，公司此前遭沽空机构Muddy Waters发出报告，对公司的资产及资产负债表存疑，但公司其后公告称报告含有误导性陈述，编凑内容中伤公司及其子公司。

此外，奇峰国际上周公告称，已分别与光大证券(601788.SS)全资附属公司光大富尊投资及银河资本订立意向书，两公司将认购公司发行的可换股债券。但交易具体内容尚未正式公布。公司表示，这合作意向将使公司可尽快开始重质能源轻质化工程项目技术的工业推广工作，并进行配套的集资活动。

据证监会网页资料，联交所或证监会亦可主动指令公司停牌，以处理潜在及实际出现的市场混乱情况及保障投资者的权益。停牌视乎个别情况，并不设期限。一般而言，当上市公司公布内幕消息或其他重大发展后，或已符合联交所对有关公司所施加的复牌条件后，便可恢复交易。（完）

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