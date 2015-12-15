奇峰国际遭证监会指令股份停牌 此前被沽空机构狙击已停牌逾年

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港12月15日 - 已停牌超过一年的奇峰国际(1228.HK)周二在联交所声明指，依据证券及期货规则条例第8(1)条，证监会指令公司股份暂停买卖。
从事林木资源管理及煤炭销售的奇峰国际去年11月20日起暂停股份买卖，公司此前遭沽空机构Muddy Waters发出报告，对公司的资产及资产负债表存疑，但公司其后公告称报告含有误导性陈述，编凑内容中伤公司及其子公司。
此外，奇峰国际上周公告称，已分别与光大证券(601788.SS)全资附属公司光大富尊投资及银河资本订立意向书，两公司将认购公司发行的可换股债券。但交易具体内容尚未正式公布。公司表示，这合作意向将使公司可尽快开始重质能源轻质化工程项目技术的工业推广工作，并进行配套的集资活动。
据证监会网页资料，联交所或证监会亦可主动指令公司停牌，以处理潜在及实际出现的市场混乱情况及保障投资者的权益。停牌视乎个别情况，并不设期限。一般而言，当上市公司公布内幕消息或其他重大发展后，或已符合联交所对有关公司所施加的复牌条件后，便可恢复交易。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。