香港拥强大财政及金融缓冲空间 能抵御外围及本地经济风险--IMF

路透香港1月20日 - 国际货币基金组织（IMF）周三发表对香港经济及金融状况的总结报告指出，虽然香港正面对美国联储局加息、中国内地结构性转变及本地物业市场调整的多重挑战，但政府强大的财政及金融缓冲空间，将有助减少上述风险带来的潜在负面影响。

IMF并认同，对一个拥有与环球金融服务融合的小规模开放型经济体系而言，联系汇率制度是维持香港金融稳定的基石。

IMF今天公布具详细分析的评估报告，再次肯定该组织在去年12月15日就香港经济及金融状况发出的初步总结。

＂美国利率正常化已经开始，环球市场将可能面对较大的波动，但我深信凭着良好的经济基本因素及稳健的金融体系，我们能够应对未来的挑战。＂财政司司长曾俊华表示。

港元兑美元HKD=D3周三早盘一度跌至7.8228，自2007年8月以来最弱，港元汇价继续向7.85的弱方兑换保证迈进，反映资金流出压力增加。港股亦跟随外围下跌，恒生指数.HSI失守19,000点关口，早盘收低3.77%，报18,894.88点。

IMF的报告称，预计香港2015年实质本地生产总值（GDP）增长约2.25%，本地需求将成为经济增长主要动力。2016年经济增幅可望稍升至2.5%，其中外部需求对本港经济的拖累预期会减低，有助内部需求保持强劲。由于商品价格偏软，通胀已见下降，在2015至16年间有望维持于3%以下。经常帐余额已降至本地生产总值约2.5%，但随着全球经济复苏，中期而言预计将回升至约3.5%。

报告并指，香港经济在过去七年一直处于低息环境，但随着美联储加息，利率可能会升高。迄今香港受惠于中国内地的溢出效应，但当其经济以较慢但具可持续性的方向增长时，日后或会为香港带来更具挑战性的溢出效应。此外，本地物业价格自2014年中恢复升势，但目前已有暂缓的明显迹象。

＂监于香港具备财政及金融的缓冲空间，只要息口以温和步伐上升（并与联邦基金利率预测中位数路径一致），以及中国内地经济增长能有序地减慢，上述风险对香港的经济及金融体系的影响应属有限。＂IMF表示。

然而，报告亦提出，若2016年初经济增长较预期为低，政府有需要在2月份财政预算案中提供更多支持，纾缓措施应重点给予弱势家庭、小型企业，以及加快市区重建及基建有关的开支。

在物业市场方面，报告称，尽管有初步迹象显示物业价格趋稳定，但碍于基本供应短缺，价格仍然有进一步上升的机会。因此，当局应有效落实2014年制定的长远房屋策略，确保达到额外增加房屋供应的目标，并持续改善公众对房屋供应及置业负担能力的预期。IMF执董会认同，假若楼市交投持续减少以致对整体经济带来负面影响，当局可考虑调整印花税。与楼市相关的宏观审慎措施亦应继续保留，至于是否作出调整应视乎金融稳定风险的变化而非整体需求的情况而定。

IMF表示，香港一直在填补监管漏洞及数据缺口、评估系统风险，以及加强金融机构吸收亏损的缓冲能力方面皆表现积极及卓越。执董会鼓励当局完成全面恢复及处置框架的立法程序，继续加强证券市场、经纪交易商及资产管理机构的监管制度；以及全面实施保险集团以风险为本的资本制度。（完）