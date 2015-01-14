香港明天起暂停推行投资移民计划--特首

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透香港1月14日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会宣读2015年施政报告称，将自明天（周四）起暂停推行＂资本投资者入境计划＂（即投资移民）。此举以优化措施招揽外来人才和专才。
梁振英指出，将会优化目前的吸引外来人才措施，其中在＂一般就业政策＂下，清晰列明投资类别申请人的相关考虑因素，以吸引更多海外企业家来港发展业务，并于明日起暂停推行＂资本投资者入境计划＂。
根据目前资本投资者入境计划，申请投资移民的投资门槛为1,000万港元，而房地产并不包括在获许投资资产类别内（房地产于2010年10月起剔出投资类）。
这是梁振英上任特首后第三份首份施政报告，市场关注其在房屋、经济及社会福利事务等方面的措施。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。