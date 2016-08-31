7月访港旅客回升2.6% 此前连13个月跌势暂歇--香港旅发局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港8月31日 - 香港旅游发展局周三公布数据显示，今年7月份整体访港旅客按年回升2.6%，终结此前连续13个月跌势，短、长途旅客俱见上升，其中内地旅客升幅2.2%。
月内过夜旅客人次按年增长5.5%，其中中国内地过夜旅客升5.3%。至于不过夜旅客整体减0.1%，其中内地旅客跌幅亦为0.1%。
旅发局数字指出，7月份整体访港旅客为504.9万人次，去年同期为492.3万人次；其中中国内地旅客占近78%，为393万人次。
非中国内地旅客按年增3.7%，当中短途旅客市场升5.5%，旅客增加最多的市场继续为韩国，月内升幅达32.4%，为仅于次台湾的最大短途地区旅客来源。
月内长途旅客按年增2.1%，比6月份0.5%的升幅扩大。最大长途旅客市场--美国，月内旅客数目按年微升0.6%。增幅最大的为德国，达6.5%。
旅发局表示，今年首七个月，整体访港旅客按年跌6%，达约3,221万人次，其中内地旅客跌幅8.8%，约为2,435万。
访港旅客下跌对本地零售业带来冲击。截至今年7月香港零售业总销售货值已连续17个月下滑，不过7月份的跌幅稍为收窄至7.7%，珠宝首饰、钟表及名贵礼物继续带领跌势，而市民消费意欲仍然审慎。
为缓和水货客问题，内地公安机构去年4月将深圳居民赴港＂一签多行＂签注改为＂一周一行＂，是导致访港内地旅客减少的其中原因。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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