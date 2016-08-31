7月访港旅客回升2.6% 此前连13个月跌势暂歇--香港旅发局

路透香港8月31日 - 香港旅游发展局周三公布数据显示，今年7月份整体访港旅客按年回升2.6%，终结此前连续13个月跌势，短、长途旅客俱见上升，其中内地旅客升幅2.2%。

月内过夜旅客人次按年增长5.5%，其中中国内地过夜旅客升5.3%。至于不过夜旅客整体减0.1%，其中内地旅客跌幅亦为0.1%。

旅发局数字指出，7月份整体访港旅客为504.9万人次，去年同期为492.3万人次；其中中国内地旅客占近78%，为393万人次。

非中国内地旅客按年增3.7%，当中短途旅客市场升5.5%，旅客增加最多的市场继续为韩国，月内升幅达32.4%，为仅于次台湾的最大短途地区旅客来源。

月内长途旅客按年增2.1%，比6月份0.5%的升幅扩大。最大长途旅客市场--美国，月内旅客数目按年微升0.6%。增幅最大的为德国，达6.5%。

旅发局表示，今年首七个月，整体访港旅客按年跌6%，达约3,221万人次，其中内地旅客跌幅8.8%，约为2,435万。

访港旅客下跌对本地零售业带来冲击。截至今年7月香港零售业总销售货值已连续17个月下滑，不过7月份的跌幅稍为收窄至7.7%，珠宝首饰、钟表及名贵礼物继续带领跌势，而市民消费意欲仍然审慎。

为缓和水货客问题，内地公安机构去年4月将深圳居民赴港＂一签多行＂签注改为＂一周一行＂，是导致访港内地旅客减少的其中原因。（完）

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