第四季香港中小企业营商指数创三年新低 投资意向首次跌破分界线

路透香港11月2日 - 香港生产力促进局周一发表的一项调查显示，第四季香港中小企业的综合营商指数跌至三年以来新低，反映中小企展望前景趋悲观。

该项＂渣打香港中小企领先营商指数＂第四季报44.4，按季跌5.2。综合营商指数由五个分项组成，其中投资意向（48.9）自指数推出以来首度跌穿50的分界线；环球经济更大跌13.2至27.1；营业状况和盈利表现分别报43.3和41.3；只有招聘意向仍能守住50分界线。

三大行业分类指数全部低于50。受外汇市场波动及内地经济增长放缓夹击，制造业和进出口贸易及批发业分类指数分别为42.9和44.5，按季下跌5.0及2.4，两者的招聘意向及投资意向同时失守50分界线，反映业界对行业的长远发展由上季的审慎乐观转为看淡。

尽管第四季为零售业传统旺季，但零售业指数未能扭转上季跌势，进一步下跌2.8至40.3，创三年以来新低，反映对市况不表乐观。

＂美国暂缓启动加息，而中国人民银行、欧洲央行和日本央行最近持续宽松（或计划进一步放松）的货币政策，反映宏观经济和市场仍然面对相当挑战，需要大量的政策支持。＂渣打香港高级经济师刘健恒表示。

但他相信，现正接近周期谷底，情况于踏入2016年将会开始稳定下来。然而，要改善中小企的整体感觉和增强业务信心，还需看到未来数月宏观数据的改善来确认。恢复市场信心需要一定的时间，实体经济活动才有望回升。

是次调查亦探讨中小企对本港经济前景的看法及相关应对措施。近61%受访企业认为香港正经历经济寒冬，24%受访企业甚至认为现时的经济状况比2008年金融风暴时期更差。

惟71%认同当前经济处于寒冬的企业表示并没有任何应对方法，其他企业则考虑一篮子的做法，包括：冻/减薪(占14%)、裁员(占8%)，有2%的中小企更面临结业压力；亦有中小企表示会透过开拓新业务(占8%)、开拓网上销售/推广渠道(占5%)及员工再培训(占4%)，应对营商困局。（完）