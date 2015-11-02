第四季香港中小企业营商指数创三年新低 投资意向首次跌破分界线

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港11月2日 - 香港生产力促进局周一发表的一项调查显示，第四季香港中小企业的综合营商指数跌至三年以来新低，反映中小企展望前景趋悲观。
该项＂渣打香港中小企领先营商指数＂第四季报44.4，按季跌5.2。综合营商指数由五个分项组成，其中投资意向（48.9）自指数推出以来首度跌穿50的分界线；环球经济更大跌13.2至27.1；营业状况和盈利表现分别报43.3和41.3；只有招聘意向仍能守住50分界线。
三大行业分类指数全部低于50。受外汇市场波动及内地经济增长放缓夹击，制造业和进出口贸易及批发业分类指数分别为42.9和44.5，按季下跌5.0及2.4，两者的招聘意向及投资意向同时失守50分界线，反映业界对行业的长远发展由上季的审慎乐观转为看淡。
尽管第四季为零售业传统旺季，但零售业指数未能扭转上季跌势，进一步下跌2.8至40.3，创三年以来新低，反映对市况不表乐观。
＂美国暂缓启动加息，而中国人民银行、欧洲央行和日本央行最近持续宽松（或计划进一步放松）的货币政策，反映宏观经济和市场仍然面对相当挑战，需要大量的政策支持。＂渣打香港高级经济师刘健恒表示。
但他相信，现正接近周期谷底，情况于踏入2016年将会开始稳定下来。然而，要改善中小企的整体感觉和增强业务信心，还需看到未来数月宏观数据的改善来确认。恢复市场信心需要一定的时间，实体经济活动才有望回升。
是次调查亦探讨中小企对本港经济前景的看法及相关应对措施。近61%受访企业认为香港正经历经济寒冬，24%受访企业甚至认为现时的经济状况比2008年金融风暴时期更差。
惟71%认同当前经济处于寒冬的企业表示并没有任何应对方法，其他企业则考虑一篮子的做法，包括：冻/减薪(占14%)、裁员(占8%)，有2%的中小企更面临结业压力；亦有中小企表示会透过开拓新业务(占8%)、开拓网上销售/推广渠道(占5%)及员工再培训(占4%)，应对营商困局。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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