港股通连续46天净买入 保险等机构资金南下寻投资标的

路透上海7月5日 - 在沪港通机制下，港股通已连续46天净买入，内地资金正源源不断购入港股。业内人士透露，保险等长线机构在这波“资金南下潮”中扮演重要角色，国内“资产荒”迫使这些机构前往香港市场寻找可投资标的。

据路透统计，自4月22日起，港股通已持续出现净买入。截止周一，两个半月间内地已向港股累计投入735亿人民币（按目前汇率，约折856亿港元），日均16.3亿元，其中6月24日那天净买入56.99亿元，创出近期新高。

上海一券商人士指出，近期南下的资金中部分可能来自保险资金，香港市场有不少股息率较高的股票标的，保险资金是长线资金，股价暂时涨跌对他们意义不大，机会合适就会买入。再说H股比A股又便宜不少，这等于加上了安全垫。

她说，另外，深港通开通在即，一些大陆资金抢先配置港股，博个短线机会。

一位中资保险公司投资经理表示，“国内有资产荒，很多机构QDII额度早就用光了。 所以才通过沪港通出去，资金不投出去会产生成本的。”

他还指出，大量资本流向香港的另一个原因是人民币贬值的预期。因为港币是和美元直接挂钩，若人民币贬值，那港币就会升值。

中国资本项下尚未完全开放，合格境内机构投资者（QDII）和港通股是目前较为常见的投资海外金融市场通道。不过自去年3月以后，国家外汇局再没增加过QDII额度。

当然，近期这波资金南下潮中，不乏头脑灵活的个人投资者。个人投资者朱海峰表示，国内资金有加速配置港币资产的味道。在他的资产组合里，约有三分之一的股票配置放在港股上，主要买一些股息比较高的股票。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺在其最新报告中指出，根据瑞银测算，南下资金偏好金融板块，年初至今净买入金额前十位中有五只是中国内地银行的H股。其原因包括：H股银行股息收益率较A股更高；部分南下资金有配置权重股的需求；近期人民币面临贬值压力。

由于港通股的剩余额度正持续减少，一些业内人士已开始担忧港股通额度很快就会被用完。截止周一，共计2,500亿元的港股通额度只剩下572亿元。

普华永道中国审计部合伙人孙进表示，从目前沪通港的运行情况看，南向明显快于北向。按照近阶段趋势来看，港股通额度本月或下月就可能用完。

高挺亦指出，由于港股通额度所剩不多，港交所的深港通结算系统接口也已于上周开始进行端对端测试，市场对于官方正式宣布批准深港通并扩大沪港通额度的预期逐渐升温。

沪港通于2014年11月开通，沪股通和港股通的初始额度分别为3,000亿元和2,500亿元，每日交易额度分别为150亿元和105亿元。此前，香港交易所行政总裁李小加曾预期，港股通扩容会与深港通同时推出。（完）