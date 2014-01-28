两家香港企业同意支付1,100万美元和解中海油收购Nexen内幕交易指控

路透纽约1月27日 -两家香港资产管理公司已同意支付1,090万美元，和解美国证券交易委员会(SEC)提起的二者在中国海洋石油有限公司(0883.HK)出价收购加拿大Nexen Inc公司前进行内部交易的指控。

上述和解协议是在周一提交给法庭的一份文件中披露的。在此之前，作为对与2012年7月中海油收购Nexen相关联的内幕交易调查的一部分，SEC已与相关公司已达成了总额达1,800万美元的和解协议。

中国盛海投资管理有限公司及其八家客户，其中包括个人投资者StephenWong，已同意放弃买卖Nexen股票录得的近427万美元的获利。

中信证券国际投资管理(香港)有限公司同意支付近660万美元的追缴获利和罚金。该公司是中信证券国际有限公司与中国盛海的JamesWang旗下一家公司的合资企业。

和解协议需要得到美国纽约地区法官Richard Sullivan批准。他在周一稍晚同意了和解方案。

中信证券国际投资管理(香港)有限公司的律师和Wong拒绝置评，而中国盛海的一名律师未回复置评要求。SEC发言人拒绝评论。

中国海洋石油有限公司2012年7月23日宣布，同意以151亿美元收购Nexen。此交易为中国企业最大海外并购个案。Nexen股价当日攀升近52%。

不过五天之后，SEC提起诉讼并获得法庭指令，以冻结通过香港和新加坡账户交易Nexen股票的交易商资产。

据SEC在周一的法庭文件中所述，随后有超过4,000万美元来自Nexen股票交易的可疑收入遭到冻结，包括1,500万美元被控的非法获利。(完)

(编译 母红/朱晓军；审校 张涛)

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